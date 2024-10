Câmara de Paulínia aprova programa de doação de medicamentos

A Câmara de Paulínia aprovou por unanimidade, na sessão de terça-feira (15/10), projeto de lei que institui o “Programa Farmácia Solidária”.

A ideia é permitir parcerias público-privadas e coletar doações da comunidade para oferecer alguns tipos de medicamentos à população de baixa renda. Assim, o objetivo é otimizar o uso racional, evitar o desperdício de remédios não utilizados e incentivar o descarte seguro.

Segundo o vereador Pedro Bernarde (DC), autor do projeto, o “Farmácia Solidária” pode gerar economia aos cofres públicos, proteger o meio ambiente e facilitar a distribuição de medicamentos por meio de parcerias com a sociedade civil e com o setor privado.

Para virar lei, o texto ainda depende de sanção do prefeito.

Homenagens

Os vereadores também prestaram homenagens aos professores, ao Dia da Padroeira do Brasil, ao Dia das Crianças, ao Dia do Guarda Noturno e ao Dia do Médico, todos comemorados no mês de outubro.

O presidente Edilsinho Rodrigues (Podemos) se congratulou com a Secretaria de Saúde de Paulínia pela realização da campanha Outubro Rosa de combate ao câncer de mama.

Douglas Guarita (DC) destacou as medalhas conquistadas pelos atletas da cidade no Racing Bicicross e o vereador Gibi Professor (Podemos) o desempenho dos atletas que conquistaram a Copa Jaguariúna de Voleibol adaptado categoria 60 anos

Pauta

Foram apresentados na sessão 16 Moções (congratulações), 20 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações) e 42 Indicações (sugestões).