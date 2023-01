Câmara de Paulínia inaugura sistema de Energia Solar

A Câmara de Paulínia se tornou uma das pioneiras no país ao inaugurar as operações de geração de energia solar.

A cerimônia de inauguração foi realizada em dezembro de 2022, no Plenarinho do Poder Legislativo, e teve a presença de vereadores, assessores e visitantes.

As placas fotovoltaicas foram instala cobertura do estacionamento da sede, e a energia renovável já está operando desde o último dia 6 de dezembro.

O objetivo é reduzir aproximadamente 85% da9⁰ conta de energia elétrica (hoje, o custo mensal é de R$ 24 mil) e diminuir 42 toneladas por ano de emissão de CO2 na camada atmosférica. Ao longo de 30 anos, a queda estimada de dióxido de carbono será de 1.260 toneladas, equivalente a mais de 100 mil árvores plantadas.

O investimento é de R$ 1,48 milhão, valor que deve retornar em aproximadamente seis anos, e faz parte do programa de Metas e Prioridades, um conjunto de 16 medidas para o biênio 2021-2022.

A população poderá acompanhar on-line informações sobre geração e economia de dinheiro através de um painel disponível da Câmara.

Carro elétrico

Através do sistema fotovoltaico foi possível instalar no estacionamento da Câmara o primeiro ponto de abastecimento público do município, para carros elétricos.