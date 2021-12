Câmara de S.A. Posse destina R$ 890 mil economizados no ano ao Executivo e indica utilização dos recursos em melhorias na cidade

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse disponibilizou para a Prefeitura neste final de ano um total de R$ 890 mil, valor que corresponde à devolução do saldo do duodécimo do Legislativo ao Poder Executivo. O presidente do Poder Legislativo possense, vereador Edson Gonçalves Santana (PV), convidou a todos os vereadores para juntos fazerem a entrega simbólica do cheque ao prefeito municipal, João Leandro Lolli (DEM), e a vice Ana Brandão (DEM) na manhã da sexta-feira (17), no Paço Municipal. Compareceram ao ato, além do presidente, os vereadores Alfredo Souza (Guinho/MDB), Antonio Carlos Cavalaro (Preto Eventos/DEM), Claudia Ferrari (DEM) e Claudia Pinho Lalla (AGIR). "A utilização deste dinheiro é uma prerrogativa do Executivo, mas contamos com a sensibilidade do prefeito para que esse recurso seja revertido em melhorias para a população. Desta forma, estamos indicando três ações para serem realizadas pela administração que são utilizar parte do dinheiro nas ações da Promoção Social em prol das famílias mais necessitadas, fazer a implantação de uma rotatória na entrada do bairro São Judas Tadeu e construir um campo de grama sintética no bairro Bela Vista, que tanto precisa de um espaço de lazer de qualidade para os moradores", assinalou o presidente da Casa de Leis, recebendo a sinalização positiva do chefe do Executivo para a execução das ações solicitadas. "São muito justas as reivindicações que vocês estão fazendo para o destino desse dinheiro e assumo aqui o compromisso junto com a minha vice Ana Brandão de utilizar esse recurso exatamente nas ações que vocês estão indicando", afirmou o prefeito João Leandro Lolli.