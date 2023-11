Câmara municipal de Jaguariúna prorroga prazo de inscrição para concurso

Reportagem: Susi Baião

A Câmara Municipal de Jaguariúna prorrogou para o dia 13 de novembro de 2023 as inscrições para o Concurso Público.

Com oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade, o concurso promete ser uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e crescimento profissional.

A Avança SP, empresa responsável pela realização do concurso, informa que as inscrições podem ser realizadas diretamente em seu site. Os candidatos deverão ficar atentos às taxas de inscrição, que variam conforme o cargo escolhido. Para as cargas de Assistente Administrativo, Motorista Legislativo e Técnico em Informática e Audiovisual, todos de ensino médio, a taxa é de R$ 61. Já para as cargas de nível superior, como Advogado, Analista Legislativo, Analista de Compras e Licitações, Analista de Recursos Humanos, Contador e Controlador Interno, a taxa é de R$ 86.