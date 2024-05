Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse convoca reunião crucial para enfrentamento das arboviroses

No próximo dia 13 de maio, segunda-feira, às 9 horas, a Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse realizará uma reunião emergencial para discutir e propor medidas efetivas no combate às arboviroses. O encontro se reveste de importância crítica, pois a cidade registra um aumento alarmante no número de óbitos relacionados à dengue. Até o momento, já são contabilizadas cinco mortes confirmadas e duas sob investigação.

A presença da população nessa assembleia é de extrema relevância, considerando que o índice de mortalidade em relação ao número de habitantes configura-se como o mais elevado na região. A participação ativa dos cidadãos é um passo fundamental para a construção de soluções eficazes diante dessa situação preocupante.

Um dos pontos centrais da reunião será a apresentação do Comitê de Crise para Enfrentamento de Arboviroses, composto por profissionais de saúde capacitados e engajados na busca por estratégias que possam conter o avanço dessas doenças.

Durante o encontro, a equipe de saúde estará presente para elucidar à população as medidas que estão sendo adotadas e esclarecer dúvidas. Será uma oportunidade para a comunidade entender os desafios enfrentados para reverter esse quadro.

Portanto, fica o apelo para que todos os cidadãos se façam presentes nessa reunião crucial. Juntos, podemos superar esse desafio e garantir um futuro mais saudável para nossa comunidade.