Câmara realiza Audiência Pública sobre a LOA 2024

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, por meio da comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realiza no próximo dia 7 de novembro, a Audiência Pública referente ao Projeto da Lei Orçamentária Anual 2024, que definirá sobre a aplicação dos recursos financeiros para o próximo ano. A reunião acontece às 13h30 no Plenário da Casa de Lei.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um processo do poder executivo que estabelece as receitas e fixa as despesas, detalhamento e aplicação dos recursos que serão utilizados no município no ano seguinte, com base nas diretrizes apontadas no Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A consulta pública do material pode ser feita no site da Câmara, pelo link https://www.camaraholambra.sp.gov.br/. A participação da população é essencial para que os moradores possam participar e opinar sobre as decisões tomadas. A Audiência também pode ser acompanhada ao vivo por meio das redes sociais oficiais do Legislativo e também da TV Câmara (https://tvcamaraaovivo.net/).