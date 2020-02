Câmara realiza homenagem aos Amigos da Cachoeira

A homenagem manifesta congratulações ao grupo pelo brilhante trabalho desenvolvido no município

A Câmara Municipal de Holambra realizou nesta segunda-feira, 17 de fevereiro, a 3ª Sessão Ordinária de 2020. Uma moção ao grupo “Amigos da Cachoeira”, foi aprovada por unanimidade, onde estavam todos presentes no plenário para receber das mãos dos vereadores a referida homenagem.

De iniciativa do Presidente Lucas Barbosa Simioni, a homenagem manifesta congratulações ao grupo pelo brilhante trabalho desenvolvido no município.

Em trecho do documento cita que “muitas gerações de holambrenses se lembram da época em que a cachoeira, o córrego e mais tarde a lagoa, eram pontos de recreação e encontro. Famílias faziam animados piqueniques e aproveitavam para tomar um refrescante banho de cachoeira e pescar na lagoa.

A pesca era farta em bagres, traíras e lambaris. Muitos aproveitavam para explorar e descobrir novas trilhas na mata.”

“ Essa moção é uma justa homenagem as pessoas que dedicam um tempo de suas vidas pra cuidar da nossa cidade e de um lugar tão importante que é uma área de mata nativa, uma área que a minha mãe conta que nadava e brincava quando era criança, era um ponto de encontro de famílias,” comenta o Presidente, Lucas Barbosa Simioni.

Segundo ele, o grupo é uma inspiração para que outras pessoas possam se doar para a cidade. “Está claro que vocês amam Holambra, então de parabéns pelo o que vocês fazem,” conclui.

Estavam pautadas também as seguintes indicações:

A vereadora Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden, autora de quatro delas, solicitou com urgência a abertura da via (estrada) entre as ruas Jorge Latour e Dória Vasconcelos, pediu ainda que o executivo oficialize ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) a reestruturação da Rodovia SP 107, especialmente no trecho que divide o município e se possível sua duplicação.

Solicitou também que se faça cumprir a metragem mínima determinada na Lei Orgânica do município em seu artigo 162, sobre leito carroçável nas estradas rurais e que o salário da classe dos Conselheiros Tutelares seja revisado.

O vereador Aparecido Lopes indicou ao executivo que sejam implantados os estudos necessários, que venham a culminar com a realização de convênio de saúde com um hospital particular para atender a população e pediu a construção de um posto da polícia municipal no bairro residencial Imigrantes.

A solicitação de contratação de médico na especialidade de geriatria também foi pauta através de indicação do vereador Jesus Aparecido de Souza e a vereadora Naiara Regitano Hendrikx solicitou ao executivo, aumento real, além da reposição salarial aos servidores do município.

A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 2 de março, as 19h.