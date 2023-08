Câmara Temática de Esportes do Circuito das Águas esteve reunida em Lindóia

Na última quinta-feira, 10 de agosto, estiveram reunidos na cidade de Águas de Lindóia, secretários e diretores de esportes para reunião da Câmara Temática de Esportes do Circuito das Águas Paulista.

Segundo informou o Secretário de Esportes de Pedreira Valdir Carlos Volpato, em pauta destaque para as competições que estão sendo organizadas pelo Consórcio com o apoio das prefeituras municipais. “Neste final de semana teremos rodadas nas cidades de Águas de Lindóia e Lindóia”, ressalta o Secretário Patão.

As equipes de Pedreira estarão jogando no sábado, 19 de agosto, sendo: 8 horas – Vôlei Masculino Sub-17 – Pedreira x Águas de Lindóia; 10 horas – Vôlei Feminino Sub-17 – Pedreira x Socorro. No Futebol de Salão, a equipe Sub-14 de Pedreira estará enfrentado Monte Alegre do Sul, às 16 horas, logo após, às 17 horas, será a vez das equipes Sub-16 de Pedreira e Monte Alegre do Sul entrarem em quadra.

A equipe de Futebol de Campo de Pedreira estará jogando na terça-feira, 22 de agosto, em Jaguariúna, contra o time da casa. “Boa sorte aos nossos jovens atletas em mais uma rodada das competições do Circuito das Águas”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.