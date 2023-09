Caminhada da Terceira Idade do Lar Padre Longino tem primeira edição marcada para o dia 7 de outubro

No sábado, dia 7 de outubro, a partir das 8h30, o Lar Padre Longino de Mogi Guaçu promove a 1ª Caminhada da Terceira Idade com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu. O trajeto será de aproximadamente 750 metros e terá início na sede do Lar Padre Longino, localizado na Avenida Bandeirantes, n° 599, Vila São Carlos, com chegada na Praça Antônio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. Na praça, os participantes irão acompanhar a apresentação musical da Banda Sinfônica Luizinho Lanzi.

A caminhada é aberta ao público, portanto, além dos idosos residentes do Lar, outros interessados em participar da caminhada, independentemente da idade, podem garantir a sua presença realizando inscrição através do preenchimento do formulário online, até o dia 4 de outubro, disponível no link: https://tinyurl.com/yc6sbjyv.

A ação recebe o apoio de diversas Secretarias, como a de Assistência Social, Segurança Pública, Cultura e Esporte. A Secretaria de Esporte, por exemplo, providenciará o transporte para o retorno dos residentes da Praça da Capela ao Lar da Terceira Idade. Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) irá monitorar e acompanhar todo o trajeto.

A realização da 1ª edição da Caminhada se deve a comemoração do Dia Nacional do Idoso, lembrado em 1° de outubro. “Todos os anos, o Lar da Terceira Idade Padre Longino realiza uma semana de programação especial. Em 2023, com o intuito de inovar, estamos programando a caminhada, o que será instituído em nosso calendário anual”, explicou Flávio Augusto de Oliveira, administrador do Lar Padre Longino.

“O nosso propósito é mobilizar a população idosa guaçuana e proporcionar um dia diferenciado aos nossos residentes, um momento de socialização e integração com a comunidade. Além de demonstrar a importância dos estímulos físicos e psíquicos a Terceira Idade, dar visibilidade ao nosso trabalho e reviver as memórias afetivas de uma das praças mais importante de Mogi Guaçu (Praça da Capela)”, pontuou Flávio Augusto.

Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato com o Lar Padre Longino por meio do WhatsApp (19) 3861.0782, ou pelo e-mail: social_larpadrelongino@outlook.com.