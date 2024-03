CAMINHADA ECOLÓGICA ‘AMIGOS DO SALVADOR’ ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 29

Acontece no próximo dia 29 de março, Sexta-Feira Santa, a 23ª Caminhada Ecológica Amigos do Salvador. Iniciada em 1999 por Salvador Martins Barbosa e alguns amigos, a Caminhada Ecológica Amigos do Salvador tornou-se uma tradição na Sexta-Feira da Paixão.

Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, o evento terá saída às 4h da Igreja Matriz de Jaguariúna e terá como destino o Morro do Cristo, em Pedreira.

Segundo a Secretaria de Esportes, no total, serão 23 km de percurso com nove pontos de apoio aos participantes com água, banana e banheiro. Também haverá ambulância e apoio da segurança (Polícia Militar e Guarda Municipal) das cidades de Jaguariúna, Pedreira e Campinas.

Ao final da caminhada, em frente da Prefeitura de Pedreira, haverá ônibus para o transporte de volta dos participantes da caminhada.

Os interessados não precisam se inscrever. Para participar, basta comparecer no horário e local programados.