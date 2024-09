Caminhada fotográfica: para dar um upgrade no conteúdo cultural da internet

Campinas recebe neste sábado, 14 de setembro, o Wiki Movimento Brasil (WMB), que realiza caminhadas fotográficas em mais de 15 cidades do Brasil. Em Campinas, a atividade começa às 10h, partindo do MIS (Museu da Imagem e do Som), passando depois por marcos históricos e finalizando na Biblioteca Pública Municipal “Prof. Ernesto Manoel Zink”, onde será realizada a oficina de carregamento de imagens.

O objetivo, segundo os realizadores, será caminhar por regiões históricas das cidades e fotografar monumentos para ilustrar a Wikipédia, visando aumentar a quantidade e a qualidade de imagens disponíveis de forma ampla e irrestrita na internet. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://wikimedia.pt/limetestbr/index.php/938114?lang=pt-BR.

O evento faz parte do concurso fotográfico mundial Wiki Loves Monuments, que tem como foco contribuir para aumentar a visibilidade digital do patrimônio nacional, reforçar sua importância histórica e cultural, preservar a memória local e registrar a passagem do tempo.

Sobre o Wiki Movimento Brasil

O Wiki Movimento Brasil (WMB) é uma associação brasileira sem fins lucrativos afiliada à Fundação Wikimedia. Fundado em 2013, o WMB busca, entre outros objetivos, ampliar, qualificar e diversificar o conteúdo e a comunidade nos projetos da Wikimedia, em especial a Wikipédia; e apoiar a atuação de organizações sociais no ecossistema do conhecimento livre. O grupo é formado majoritariamente por editores com longo e sólido histórico de contribuição com os projetos, além de membros atuantes nas áreas de educação e tecnologias abertas.

Serviço:

Caminhada Fotográfica do Wiki Movimento Brasil (WMB)

Data: 14/09 (sábado)

Horário: a partir das 10h

Local: saída do MIS (Museu da Imagem e do Som)

Endereço: Rua Regente Feijó, 859, Centro

Inscrições gratuitas: https://wikimedia.pt/limetestbr/index.php/938114?lang=pt-BR