Caminhão e carro colidem na SP-133 e

Um veículo GM/Celta colidiu com um caminhão na SP-133 na tarde desta terça-feira (21) em Cosmópolis. A vítima foi resgatada e encaminhada à Santa Casa de Cosmópolis.

De acordo com o caminhoneiro, ele seguia sentido Limeira pela rodovia quando O carro, que seguia sentido Cosmópolis, invadiu a pista. O motorista relata que tentou desviar ao perceber o veículo vindo em sua direção, o que fez com que a motorista do GM/Celta colidisse com a lateral do caminhão.

O impacto quebrou o eixo do caminhão, que perdeu o controle e parou próximo à uma ribanceira às margens da rodovia. O carro foi arremessado ao acostamento e a única vítima, motorista do carro, foi resgatada pela equipe da Rota das Bandeiras e encaminhada à Santa Casa de Cosmópolis.

O motorista do caminhão não sofreu escoriações e ainda não há informações sobre o estado de saúde da motorista do GM/Celta.