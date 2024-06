Caminho da Fé: A Jornada dos Amigos de Holambra

Firmes na Fé: A Caminhada de Belinha Fogaça, Sérgio, Lolla e Paulo Alves

No dia 29 de maio, um grupo de quatro amigos de Holambra, Belinha Fogaça, Sérgio, Lolla e Paulo Alves, iniciou uma emocionante jornada pelo Caminho da Fé, saindo de Águas da Prata rumo a Aparecida. Nomeado “Firmes na Fé”, o grupo tem a previsão de chegar ao destino no dia 9 de junho. Vamos compartilhar um pouco das experiências desses primeiros dias de caminhada.

Primeiro Dia: Natureza e Nostalgia

Data: 29/05

“Primeiro dia concluído!!!”, celebraram os amigos. A caminhada os levou a resgatar memórias de infância, passando por casas de sítio humildes, sentindo o cheiro dos eucaliptos e observando as araucárias com pinhão. Durante o percurso, avistaram pés de café carregados de frutos, nascentes de água, animais pastando e até uma enorme aranha caranguejeira.

Além das paisagens deslumbrantes de subidas e descidas, o grupo conheceu um peregrino de Barretos e diversos ciclistas. Apesar do cansaço, a experiência valeu a pena!

Segundo Dia: Vinícolas e Amizades

Data: 30/05

A jornada começou cedo, às 5:10, partindo de Andradas e chegando a Taguá, em Ouro Fino, MG, por volta das 14:00. Neste dia, o grupo passou por uma vinícola, enfrentou muitas subidas e descidas, e até congestionamento de carros e bicicletas. No morro do Sabão, encontraram apenas cinco peregrinos a pé, muitos carros de apoio e ganharam paçoca de outros viajantes.

Os votos de “Bom Caminho” recebidos ao longo do trajeto deram uma motivação extra. A natureza continuava a surpreender com árvores gigantes, o som de cachoeiras e rios, além das plantações de uva, banana e café. Um ditado popular mencionado pelos amigos resume bem o sentimento: “Não tem o que se plante que não dê frutos” ou “Nenhuma folha cai senão pela vontade dele”.

Terceiro Dia: Frio e Superação

Data: 31/05

Saindo de Taguá rumo a Inconfidentes às 5:12, o dia começou com frio de 7 graus e a necessidade de capas de chuva para se proteger do sereno. O sol brilhava, mas o vento era gelado. A ansiedade para ver o menino da porteira na entrada da cidade e outra obra em uma praça no coração de Inconfidentes estava alta.

As bolhas nos pés começaram a surgir, e os joelhos pediam calma nas descidas. Poucos ciclistas passaram, mas os “bom dia e bom caminho” foram uma motivação incrível. As ruas enfeitadas com árvores decoradas com peças de tricô feitas pelos moradores deram um toque especial à cidade.

Na pousada, apesar do frio, fizeram fisioterapia na piscina para aliviar as dores, seguindo o conselho do amigo Arlindo de Maringá, que gentilmente levou suas bolsas até a próxima parada. A economia e a ajuda dos amigos fizeram a diferença.

Caminhada Inesquecível

Os amigos já passaram por Águas da Prata, Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Mogi e Estiva, caminhando aproximadamente 120 km até o momento. A experiência de cada dia é única, com paisagens e pessoas que eles jamais esquecerão.

Apesar das fotos compartilhadas, os momentos vividos são um privilégio que somente eles puderam experimentar. A caminhada continua, e com ela, novas histórias e aprendizados surgem a cada passo no Caminho da Fé.