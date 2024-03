Caminho Literário da FLAAM terá distribuição gratuita de 500 livros infantis Universos editora

Também serão distribuídos 100 copos de algodão doce do Ateliê Algodão Doce

No domingo (7/4), das 8 às 12h, no Jardim Botânico de Americana, haverá a distribuição gratuita de 500 livros infantis da Universos Editora. A ação faz parte do projeto Caminho Literário da FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana), com o objetivo de aproximar a literatura do público. Também serão distribuídos 100 copos de algodão doce doados pelo Ateliê do Algodão Doce

“A Universos Editora doou 500 livros infantis, que serão distribuídos gratuitamente a quem estiver no Caminho Literário. Estamos muito gratos e felizes pelo carinho e confiança em nosso projeto, que cresceu de tal forma, que o que era para ser algo pequeno, já conta com mais de 65 escritores e ilustradores, além de oficinas culturais e apresentações”, destacaram os organizadores do Caminho Literário da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

“Incentivar a leitura é uma das missões da Universos editora e para nós é uma grande alegria participar desse movimento literário tão lindo da cidade de Americana! Evoé!”, destacou o CEO Universos editora e escritor, André Gandolfo.

Durante o evento, serão distribuídos 100 copos de algodão doce doados pelo Ateliê do Algodão Doce – (19) 988835-7800. Eles serão doados junto’s com livros do projeto Adote um Livro da Biblioteca Municipal de Nova Odessa. Apoiar o Caminho Literário é semear um futuro com mais conhecimento”, disse a proprietária do Ateliê do Algodão Doce, Gislene Rodrigues.

Toda a programação do Caminho Literário da FLAAM é gratuita e aberta ao público. O evento se inicia às 8h e, às 8h10, haverá aulão de ritmos com Marciello Maicon; 8h40, aula de Hatha Yoga com Fer Rebeschini; 9h10, Intervenção com Coral ComuniCanto da Escola Risoleta; 9h30, contação de histórias com Andréia Celegato; 9h50, contação de histórias com Ariana Silva; 10h25, intervenção musical com estudantes do Estúdio Suzuki Americana; 10h50, ritmos, histórias e música com Aline Rodrigues; 11h20, intervenção do Corumin do SESI CE 101; e 11h40, Grande Girassol (grande roda de cantoria) – Canto no Ventre.

No Caminho Literário haverá ainda testes e orientações sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis – Centro de Testagem de Americana), Troca-Troca da FLAAM – traga seu livro ou qualquer objeto para trocar ou doar (Laisy Ferreira e Maria Eduarda Alveti Cia); Projeto adote um livro – Biblioteca Municipal de Nova Odessa; presença do Mago Gandolf (cosplay) – Prof Walcirlei Siqueira (Studio art); e 8h30 às 10h30 – Bioimpedância de 15 a 80 anos – Laisy Ferreira Personal

O Caminho Literário da FLAAM acontece no dia 7/4, das 8 às 12h, no Jardim Botânico de Americana, R. Abrahim Abraham, s/nº – Pq Res. Nardini. Entrada franca. Informações: www.flaam.blogspot.com; Insta: @flaam_americana; Face: @feiraliterariaeartistica

CAMINHO LITERÁRIO DA FLAAM – O projeto é organizado pela FLAAM, por meio de Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama. Conta ainda com apoio da Papelaria Tamoio, Teia Conexões Sociais, Suprijá Suzano, CCAA Americana, Universidade Anhembi Morumbi On-line- Polo Americana, Universos Editora, Sinta-se Bem Assessoria Esportiva, Laisy Ferreira Personal, Studio Aline Rodrigues, Supera Ginástica Para o Cérebro, Quality School, Biblioteca Municipal de Nova Odessa, Studio Art, Editora Adonis, Escola Associativa Panapanã e Ateliê do Algodão Doce.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

CAMINHO LITERÁRIO DA FLAAM

Dia: 7 de abril (domingo)

Das 8 às 12h

Local: Jardim Botânico de Americana

R. Abrahim Abraham, s/nº – Pq Res. Nardini – Entrada franca

APRESENTAÇÕES

8h – Abertura do evento

8h10 – Aulão de ritmos com Marciello Maicon (entrada)

8h40 – Aula de Hatha Yoga com Fer Rebeschini (entrada)

9h10 – Intervenção com Coral ComuniCanto da Escola Risoleta

9h30 – Contação de histórias com Andréia Celegato

9h50 – Contação de histórias com Ariana Silva

10h25 – Intervenção musical com estudantes do Estúdio Suzuki Americana

10h50 – Ritmos, histórias e música com Aline Rodrigues

11h20 – Intervenção do Corumin do SESI CE 101

11h40 – Grande Girassol (grande roda de cantoria) – Canto no Ventre

AÇÕES

· Distribuição gratuita de 500 livros infantis da Universos Editora

· Troca-Troca da FLAAM – traga seu livro ou qualquer objeto para trocar ou doar (Laisy Ferreira e Maria Eduarda Alveti Cia)

· Projeto adote um livro – Biblioteca Municipal de Nova Odessa

· Orientações e testes rápidos de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) – Centro de Testagem de Americana

· Presença do Mago Gandolf (cosplay) – Prof Walcirlei Siqueira (Studio art)

· 8h30 às 10h30 – Bioimpedância de 15 a 80 anos – Laisy Ferreira Personal

OFICINAS

· Leitura e dobradura – bibliotecária Elaine Donadel

· Chaveiro de crochê – Projeto Amor ao Quadrado com Joice Benedito

· Mandalas para se descobrir –Ray & Neusinha

· Oficina de Nós – Grupo Escoteiro Wellington A. Medeiros

· Contextos de brincar e investigar na Educação Financeira – Maria Belintane e Valéria Cantelli

· 10h às 12h – Arteterapia: colagem intuitiva – Inês Capelo

Espaço Papelaria Tamoio:

· 9h – 11h – Oficina de arte: desenhando e pintando – Prof Walcirlei Siqueira (Studio art)

· Caricaturas ao Vivo – Prof Walcirlei Siqueira (Studio art)

· Oficina de fantoche – Márcio Del passos

PARTICIPE DA CAMINHADA LITERÁRIA 4KM

· Dia: 7/4 (domingo)

Início: 7h30, no Jd. Botânico de Americana

Taxa: R$ 15*

Inscrições até dia 04/04: (19) 98128-1718 (Márcio Belarmino)

Realização: FLAAM e Sinta-se Bem Assessoria Esportiva

*A renda obtida será revertida para a compra de livros que serão doados a instituições

ESCRITORES E ILUSTRADORES

· A Turma da Malu

· Adara Calil

· Alyssa Tomiyama

· Ana Clara Costa

· Andréia Celegato

· Biblioteca Pública Municipal de Nova Odessa

· Clube Literário de Nova Odessa – Maria Flores

· Daniela Mariano

· De Lucca Jr

· Déa Canazza

· Diana Scarpine

· Duds ilustras

· Eder Modanez

· Eliane Bacocina

· Eliane Di Santi

· Espaço Literário Nelly Rocha Galassi

· F. C. Basanella

· Fabio Scofield

· Fernanda Maria

· Gil Hackmann

· Gleida Avanço

· Ilustras Carolina

· Italo Genari

· Jackson Souza

· Jake Pereira

· Jenny Rugeroni

· Juliana Costa

· Juliana Ferreira

· Juliana Rossi

· Juliano Schiavo

· Júlio da Silva Junior

· Katya Forti

· Laudemir Merlini

· Leia Mulheres Americana

· Leonardo Menegatto

· Leonice Teixeira

· Letícia Vitorino

· Lucas Mariano

· Luciana F. R. Cruz

· Luciene Santos

· Luíza Marinho

· Luiza Stradiotto

· Marcelo Brambilla

· Márcia Tomiyama

· Maria Belintane

· Mila Bedin Polli

· Nami

· Noemia Aquino

· Pâmela Peterlevitz

· patriciafer

· Pedro Pucci

· Priscilla Maiello

· Projeto Colaborativo Segunda da Poesia

· R. Kovac

· Regina Pocay

· Renata P Silva

· Renato Conterato

· Rita Cândido

· Sílvia Delázari

· Símone Fermíno

· Teleya Inshinda

· Thais Vasti

· Toni Cordeiro

· Valéria Cantelli

· Vanille von Lotus

· Vera Silva

· Walcirlei Siqueira – Studio Art

PROJETOS, INSTITUIÇÕES E APOIADORES

· Ações Sementinhas

· Canto no Ventre – MAMAÇO

· Centro de Testagem de Americana

· Escola Associativa Panapanã

· Espaço Papelaria Tamoio

· Grupo Escoteiro Wellington Alexandre de Medeiros

· Quality School – Language and Technology

· Studio Aline Rodrigues

· Supera Ginástica para o Cérebro

· Suprijá Suzano

· Universidade Anhembi Morumbi On-line – Polo Americana

ALIMENTAÇÃO (área externa)

· Cachorro-quente, lanche natural, refrigerante, suco e água – Nossa Casa: Cucina Italiana

· Raspadinha de gelo – Raspa-Raspa

REALIZAÇÃO:

FLAAM (Feira Literária e Artística de Americana)

Informações: www.flaam.blogspot.com

Insta: @flaam_americana

Face: @feiraliterariaeartistica

TODA PROGRAMAÇÃO ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES

Fotos: divulgação