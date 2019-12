Caminhoneiro de Artur Nogueira morre carbonizado em acidente na SP-330

O caminhoneiro Patrício Pereira, de 27 anos de idade, morreu carbonizado em um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 09, na Rodovia Anhanguera (SP-330). O motorista dirigia um caminhão carregado com etanol que depois de capotar acabou explodindo na SP-330, em Porto Ferreira/SP.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o veículo se dirigia para Paulínia/SP quando capotou e depois explodiu causando a morte do motorista no local. As causas do acidente ainda não foram identificadas.

O motorista era solteiro e morava com os pais em Artur Nogueira. O corpo deve ser sepultado no Cemitério Municipal da cidade.