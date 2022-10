Campanha contra a poliomielite termina nesta sexta-feira, 30, com bom índice de imunização no município

Em Mogi Guaçu, desde o início da campanha contra a poliomielite no dia 8 de agosto, foram vacinadas 8.436 crianças de com idade entre 1 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, o que equivale a 93,53% do público-alvo de 9.019 indivíduos. O prazo final da Campanha contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de Caderneta é nesta sexta-feira, 30 de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde tinha como meta índice de cobertura vacinal de 95% dentro do município.

A enfermeira da Vigilância Epidemiológica (VE), Thatiana Póvoa de Faria, comentou que a cobertura vacinal no município conseguiu alcançar um bom número de crianças imunizadas. “Falta pouco para atingirmos a nossa meta. Os pais se conscientizaram e levaram os filhos para receber as doses e iremos sair da zona de risco. Vacinar é um ato de amor e, por isso, é um compromisso de todos, dos pais, dos profissionais de saúde, dos gestores públicos e de toda a sociedade”, disse.

A imunização contra a pólio, doença conhecida como paralisa infantil, é destinada para crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de já terem tomado todas as doses de rotina. Já a campanha de multivacinação é para crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. A campanha está sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBBs) da cidade.

Munícipio

As duas campanhas estão sendo realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as vacinas são oferecidas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBBs) do município de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 15h. É importante destacar que nas unidades da Zona Sul, Santa Cecília e do Distrito de Martinho Prado Júnior a imunização ocorre em horário estendido das 8h às 17h.

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação 2022

Período: até 30 de setembro

Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h