Campanha de arrecadação de alimentos em Mogi Mirim prossegue nas UBSs e mercados

Duas ações para arrecadação de alimentos neste período de pandemia, prosseguem em Mogi Mirim. Através do projeto “Alimentos em Casa”, a ideia é receber doações da população para minimizar o impacto econômico negativo causado pela pandemia do novo coronavírus e contribuir com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

Em uma das ações são 14 pontos de arrecadação: Supermercado São Vicente, Supermercados Lavapés (Tucura, Vila Bianchi e Vila Dias), Spasso Sabores, Good Bom, Magui, Sol Horticenter, Supermercado Scapim, Supermercado Mogi, Imperial, Leonello, Planalto e Stock.

Os carrinhos identificados com a marca da campanha ficam na porta de cada supermercado parceiro, desde o início do ano. A meta é conseguir arrecadar o máximo possível de produtos para montar cestas e distribuí-las para as famílias referenciadas e encaminhadas pela Secretaria de Assistência Social (CREAS/CRAS).

Em outra ação, os munícipes podem fazer doações no ato da vacinação contra a Covid-19. Em cada unidade de saúde há caixas para arrecadação de doações, identificadas pela campanha “Vacina e Solidariedade salvam vidas”. Além de alimentos, os munícipes que quiserem colaborar com a campanha também podem doar produtos de limpeza e higiene pessoal.

Banco de Alimentos

O Banco de Alimentos de Mogi Mirim – órgão ligado à Secretaria de Agricultura – também está recebendo doações de empresas e pessoas físicas, desde o início do ano.

Para fazer sua doação, basta ir até o Banco de Alimentos que fica na Rua Sergipe, 141, no bairro Saúde. Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais sobre as campanhas de arrecadação de alimentos, o telefone para contato é o 3804-1800.