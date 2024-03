Campanha de Arrecadação de Fraldas para o Lar São Vicente de Paulo durante Evento em Comemoração ao Dia Mundial da Água

Da Redação

Foto Ilustrativa

No próximo sábado, dia 16, a comunidade se reunirá em um evento promovido pela Prefeitura Municipal para celebrar o Dia Mundial da Água. Além das atividades em prol do meio ambiente, haverá uma nobre iniciativa de solidariedade: uma campanha para arrecadação de fraldas para o Lar São Vicente de Paulo.

O evento acontecerá das 9h às 14h durante a Feira Cultural localizada na Praça do Novo Centro, próximo à Caixa Econônica Federal.

A necessidade específica do Lar São Vicente de Paulo são fraldas adulto nos tamanhos G e GG. Essa campanha surge como resposta à escassez desses itens tão essenciais para o conforto e bem-estar dos idosos que residem no lar.

Além de contribuir com essa causa nobre, os participantes do evento poderão desfrutar de diversas atividades. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, garantindo momentos de diversão e alegria, e haverá distribuição gratuita de pipoca.

Traga sua doação de fraldas e desfrute de um dia de celebração e solidariedade.

Não perca a oportunidade de fazer parte dessa iniciativa e contribuir para o bem-estar dos idosos do Lar São Vicente de Paulo. Sua ajuda é fundamental!