CAMPANHA DE FIM DE ANO DA ACE VAI SORTEAR R$ 5 MIL EM COMPRAS

Dezembro chegando e campanha de fim de ano da ACE também! Dia 02 de dezembro começa mais uma Campanha App Premiado, da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra). Reforçando aos consumidores que as compras em Holambra geram empregos e convidando os clientes a prestigiarem as lojas locais, a campanha vai sortear R$ 5 mil em compras.

A participação segue o mesmo modelo das edições anteriores: o consumidor faz suas compras nas empresas participantes, recebe o cupom e o cadastra no Aplicativo ACE Holambra. No verso do cupom estão todas as informações, com o passo a passo para o cadastro, que é bem simples. “Ao cadastrar corretamente o cupom no Aplicativo, o consumidor passa, de fato, a concorrer. Quando o cadastro é finalizado, um cupom para sorteio é gerado aqui na ACE, diretamente na nossa urna”, fala Suzi Celegatti, gerente da Associação Comercial, reforçando a importância do cadastro correto no app.

Esta é a terceira e última etapa da Campanha App Premiado 2024. As demais aconteceram no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Atenção: cada campanha tem seus próprios prêmios e cupons, de modo que o cupom de uma campanha não serve para outra etapa da promoção.

Prêmios

Depois de registrar no aplicativo o cupom recebido na loja, os consumidores estarão concorrendo a 1 vale-compras de R$ 1.000,00, 1 vale-compras de R$ 800,00, 2 vales-compras de R$ 600,00 cada, 10 vales-compras no valor de R$ 200,00 cada.

Receba cupons

Estas são as empresas com cupons para que os clientes concorram: • A Orquídea • Auto posto Pioneiro • El Shadai Magazine • Magazine Alcione • Martin Holandesa • Multidrogas – Bairro • Multidrogas – Centro • Multidrogas – Daólio • Óticas Guarnieri Holambra • Óticas Ipanema • Pioneiro Café e Padaria • Plásticos Santana Loja de Fábrica • Pronta Flora • Supermercado Eva • Vogel

Consulte o regulamento da campanha, disponível no site www.aceholambra.com.br ou no Aplicativo ACE Holambra.