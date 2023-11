Campanha de Multivacinação é prorrogada até a próxima semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu prorrogou a Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade até o dia 15 de novembro. No município, a Campanha continua até o dia 14 de novembro por conta do feriado nacional do Dia da Proclamação da República, celebrado no dia 15, quando todas as unidades de saúde da cidade estarão fechadas. A ampliação do prazo segue orientação do Governo do Estado de São Paulo.

A Campanha de Multivacinação começou no dia 2 de outubro e o objetivo da prorrogação é aumentar ainda mais a cobertura vacinal, assim como atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Durante a multivacinação, são oferecidas todas as vacinas básicas do calendário nacional e de campanhas vigentes, como, por exemplo, Hepatite B, HPV, tuberculose, paralisia infantil, febre amarela, tétano, sarampo, caxumba e rubéola.

A vacinação ocorre nas 21 Unidades de Básicas de Saúde (UBSs). Em nove postos, o atendimento acontece em horário integral das 16h às 19h: UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro.

A Campanha de Multivacinação oferece vacinas para bebês, crianças e adolescentes com idade até 15 anos. No local de vacinação, a equipe de saúde vai checar a caderneta de cada um e aplicar somente os imunizantes que a criança ou o adolescente precisa tomar, de acordo com a idade e o número de doses recomendadas.

Em Mogi Guaçu, até o momento, foram aplicadas 7.213 doses em crianças e adolescentes. Desse total, 1.877 foram em crianças menores de um ano de idade, 1.156 doses em crianças entre 1 e 4 anos e 455 doses no grupo de crianças de 5 a 8 anos. Na faixa etária de 9 a 15 anos de idade foram 2.162 aplicações, sendo 1.042 contra HPV, 406 de Meningo ACWY e 714 doses de vacinas de rotina.

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia