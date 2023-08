Campanha de vacinação contra a Influenza é prorrogada e continua até 31 de agosto

A Secretaria Municipal de Saúde vai continuar com a campanha de vacinação contra a Influenza para a toda a população acima de seis meses de idade até o dia 31 de agosto. O município segue orientação da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo que prorrogou o prazo de imunização devido à baixa cobertura vacinal contra a gripe até o momento em todo o Estado. Portanto, a campanha prossegue por mais 30 dias e continua sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu.

A vacinação acontece em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, USF Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu, até segunda-feira, 31 de julho, a cobertura vacinal na cidade atingiu apenas 26,61% da população. Até o momento, foram aplicadas 32.695 doses contra a gripe e restam ainda cerca de 58.701 indivíduos para serem imunizados. Para garantir imunidade e proteção contra formas graves da influenza é importante que o percentual seja de 90%. Todas as pessoas com seis meses de vida ou mais podem se imunizar. Quem fez a vacina contra Covid-19 também precisa receber contra Influenza, pois os vírus são diferentes.

A coordenadora de Vigilância em Saúde, Rosa Maria Pinto, explicou que a gripe geralmente causa febre, espirros, nariz congestionado, cansaço e dores no corpo, mas casos mais graves podem afetar as crianças menores de seis anos de idade, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades, podendo levar até à morte. “A vacinação é eficaz em evitar a evolução da doença para estes quadros mais graves”, comentou.

Ação

A Secretaria Municipal da Saúde agendou para o próximo sábado, 5 de agosto, uma ação de imunização contra a Febre Amarela e contra a Influenza. A atividade será das 10h às 16h no Buriti Shopping, no Imóvel Pedregulhal.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: Influenza A, H1N1 e H3N2 e Influenza B. Já a vacina contra a febre amarela é indicada a partir de nove meses de idade, sendo a imunização contraindicada para crianças com menos de seis meses de idade, gestantes, pacientes imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado).