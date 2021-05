Campanha Dia das Mães premiou oito consumidores

Os ganhadores da Campanha App Premiado Dia das Mães já estão utilizando seus prêmios no comércio de Holambra. Deste a apuração em dia 12, na Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra), os ganhadores estão retirando seus prêmios para reverter em compras no comércio. O presidente Ronaldo Graat, a diretora Bruna Eloísa Camargo e a gerente Suzi Celegatti comandaram o sorteio do Dia das Mães.

Os contemplados poderão utilizar seus prêmios em compras em quaisquer das empresas participantes da campanha.

VEJA OS GANHADORES:

Eles compraram nas empresas participantes, ganharam o cupom, fizeram o cadastro da raspadinha no Aplicativo ACE Holambra e foram sorteados. Parabéns!

Regiane Marlene Van Leeuwen – Ganhou R$ 1000,00 em compras – Cupom do Magazine Alcione

Adriana de Almeida Gabriel – Ganhou R$ 1000,00 em compras – Cupom do Garden Center

Fábio Ferreira de Lima – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom do Pioneiro Café

Giseli Areliano de Moraes – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom da Villa dos Bichos

Bárbara Sutto Bruins – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom da Ellô Presentes

Cláudia Muniz Cancio Muraro – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom da Óticas Guarnieri

José Carrasco Neto – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom da Óticas Ipanema

Quitéria da Silvia Santos – Ganhou R$ 500,00 em compras – Cupom da Óticas Ipanema

JÁ TEM CAMPANHA NOVA

E quem não ganhou pode tentar a sorte de novo! Já está acontecendo a Campanha App Premiado Dia dos Namorados, com sorteio de R$ 2 mil em compras.

O regulamento já está disponível no Aplicativo ACE Holambra.