Campanha do Agasalho arrecada mais de uma tonelada no dia D Prefeitura ressalta a importância da doação de roupas íntimas femininas, roupas masculinas e cobertores

A Campanha do Agasalho 2023 de Campinas coletou neste sábado, dia 20, dia D da mobilização, 1.167 quilos de doações. Com isso, o total chegou a 2,3 toneladas. O Dia D em Campinas teve início às 8h e terminou às 17h, no Paço Municipal.

“Tivemos uma adesão expressiva e isso mostra como o povo de Campinas é solidário e atento a grandes causas sociais”, afirmou o prefeito em exercício Wanderley de Almeida, que prestigiou a mobilização.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro, o dia D foi um sucesso. “Os invernos rigorosos são um problema persistente que afeta inúmeras pessoas em nossa cidade, especialmente aquelas que vivem nas ruas ou em situação de vulnerabilidade social. A Campanha do Agasalho é uma iniciativa de justiça social”, afirmou. A mobilização contou com voluntários da sociedade civil, o Exército, a Sanasa, a Guarda Municipal e a Emdec.

A Prefeitura de Campinas ressalta a importância da doação de roupas íntimas femininas, roupas masculinas e cobertores. Enfatiza também que as peças doadas devem estar em bom estado de conservação. Para mais informações, foi criado um hotsite: https://smpdccampinas.wixsite.com/campanhadoagasalho

A ação solidária conta com o apoio de 15 instituições: Correio Popular, Câmara Municipal de Campinas e a TV Câmara, o Centro das Indústrias do Estado de S. Paulo (Ciesp), o Diário Campineiro, a Eletromídia, o Grupo EP e suas empresas Cidade ON, CBN Campinas, G1 e EPTV, o Hora Campinas, o Recap (Sindicato do comércio varejista de derivados), a Sanasa, a Rádio Brasil e a TV Thati/Record.

O objetivo é distribuir roupas de inverno e cobertores à população em situação de vulnerabilidade social. As doações serão destinadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) localizados nos bairros, aos abrigos municipais e às entidades parceiras da Prefeitura de Campinas.

A Campanha do Agasalho de Campinas segue até o dia 30 de julho, com possibilidade de prorrogação, caso haja necessidade. Instituições interessadas em receber pontos de coleta podem entrar em contato pelos telefones (19) 2116-0165 ou (19) 2116-0281. Mais de 100 pontos de coleta já estão inscritos para este ano, com possibilidade de ampliação.