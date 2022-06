CAMPANHA DO AGASALHO JÁ ARRECADOU QUASE 2 MIL PEÇAS DE INVERNO

A Campanha do Agasalho 2022 promovida pelo Fundo Social de Mogi Mirim em parceria com a EPTV já arrecadou 1.909 peças de roupas de inverno e cobertores.

Desde o início da campanha, no final de abril, as peças têm sido arrecadadas em 14 pontos espalhados pela cidade. Mas, no último sábado (28), foi quando ocorreu uma mobilização maior, com 5 pontos de arrecadação participando do “Dia D” da Campanha do Agasalho 2022.

“Somente no último sábado contabilizamos a doação de aproximadamente 1.600 peças de inverno. Foram doados desde meias até agasalhos e cobertores”, comemorou a presidente do Fundo Social, Suzana Calefi, que considerou satisfatória a quantidade de peças arrecadadas.

Agora, todas as doações serão separadas e encaminhadas para entidades assistenciais, moradores de rua e famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem ainda não fez a sua doação, pode procurar os pontos de coleta que estarão recebendo agasalhos e cobertores até o dia 31 de julho.

Confira os pontos de arrecadação e participe!

– Fundo Social de Solidariedade (Rua Marciliano, 610, Centro – entrada lateral)

– Supermercado Ponto Novo (Avenida Adib Chaib, 2750, Centro)

– Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500, Nova Mogi)

– Grupo de Escoteiros Valentino Balestro (Rodovia Deputado Nagib Chaib, Jardim Panorama, atrás da Etec)

– Grupo de Escoteiros Encanto das Matas (Rua 7 de Setembro, 844, Aterrado)

– Drogaria Danielle (Rua Padre José, 302, Centro)

– Drogaria Danielle (Avenida Pedro Botesi, 1604, Jardim Scomparim)

– Escola Sapequinha & Sei (Avenida Adib Chaib, 3068, Centro)

– Supermercado Lavapés Tucura (Praça Catarino Marangoni, 1125, Tucura)

– Supermercado Spasso Sabores (Rua Humaitá, Centro)

– Supermercado Good Bom (Avenida Pedro Botesi, 2800, Tucura)

– Delegacia de Polícia (Av. Dr. Jorge Tibiriçá, 342, Centro)

– Sabó (Av. Romário Schincariol, s/n, Distrito Industrial)

– Armazém Agroverde (Rua João Mantovani, 28, Santa Cruz)