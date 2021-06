Campanha do Agasalho recebe doações por drive-thru neste sábado em Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu realizam neste sábado, dia 12 de junho, um drive-thru de arrecadação de cobertores, blusas e roupas, novos e usados, para a Campanha do Agasalho. A ação, promovida em parceria com a EPTV Campinas, acontece das 9h às 15h em dois locais: na Praça da Capela e na Praça Cândido Rondon, em frente à Igreja Matriz da Imaculada Conceição.

A campanha, lançada nesta terça-feira, dia 8, visa atender e ajudar pessoas em situação vulnerável a enfrentar o frio no inverno que se aproxima. Ela acontece até o dia 12 de julho e conta com diversos pontos fixos de coleta de doações (ver lista abaixo).

“Aquele moletom ou o cobertor esquecido no guarda-roupa pode ser útil para quem precisa e não tem condições de adquirir um. Apesar de o inverno começar apenas no final do mês, muitas famílias já sentem os impactos das temperaturas mais baixas”, pondera a presidente do Fundo Social, Ana de Elisabete Filomeno. “Nem todos, infelizmente, têm condições básicas de proteção contra o frio”.

A presidente da instituição pede que agasalhos, roupas de frio e cobertores que forem ser doados sejam novos ou em bom estado de uso. E, se possível, embalados para atender medidas de prevenção à Covid-19. “Em razão da pandemia, é recomendável que os itens doados estejam devidamente limpos e embalados em sacolas higienizadas”, disse.

Pontos fixos de arrecadação:

Prefeitura Municipal

Rua Henrique Coppi, 200 – Morro do Ouro

Sônia Calçados

Rua Doutor Silvio de Camargo, 110 – Jardim Carmem Lídia

Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (ACIMG)

Rua 15 de Novembro, 60 – Centro

Sabor Brasil: Restaurante e Rotisseria

Rua São José, 226 – Vila Julia

Bassi & Bueno Advogados

Rua Siqueira Campos, 358 – Centro

Montreal Magazine

Rua Siqueira Campos, 157 – Centro

Rua Doutor Silvio de Camargo, 140 – Jardim Carmem Lídia

Montreal Baby

Praça Padre Armani, 66 – Centro

Câmara Municipal de Mogi Guaçu

Rua José Colombo, 235 – Morro do Ouro

Secretarias Municipais de Mogi Guaçu

Serviço:

Drive-thru da Campanha do Agasalho

Dia 12 de junho, das 9h às 15h

Locais:

Praça da Capela – Avenida 9 de Abril

Praça Cândido Rondon – em frente à Igreja Matriz da Imaculada Conceição