CAMPANHAS SOLIDÁRIAS DA RENOVIAS TÊM ARRECADAÇÃO RECORDE

Com foco na promoção social das cidades onde atua, a Renovias

realizou campanhas solidárias ao longo de 2022. Foram realizadas três

grandes ações que resultaram em arrecadação recorde de roupas,

brinquedos e produtos de higiene pessoal.

A primeira campanha solidária foi feita no mês de junho, em parceria

com a ONG Gerando Falcões, que teve por objetivo estimular as doações

de peças de roupas em bom estado por colaboradores da concessionária,

além da participação dos clientes de rodovias para a prática da

solidariedade e da ação voluntária.

Os 215 quilos de roupas arrecadadas na campanha foram encaminhados para

o Bazar da Gerando Falcões, que tiveram reversão em renda aos jovens

do projeto e formação cidadã, além de contribuir com a economia

circular.

Já em novembro e dezembro, a Campanha Natal Solidário arrecadou 156

brinquedos novos e usados em bom estado para doação direta à APAE

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Foram 18 pontos de

arrecadação e a iniciativa mobilizou colaboradores da concessionária

e engajou os clientes, garantindo a transformação social.

Também no final de 2022, uma campanha de arrecadação de produtos de

higiene pessoal teve resultados expressivos. Por meio da CIPA (Comissão

Interna de Prevenção de Acidentes) da Renovias, foram doados mais de

400 itens – dentre eles, fraldas geriátricas, escovas de dente,

desodorante, hidratante corporal, sabonetes, etc – que foram repassados

ao Lar Santo Antonio de Mogi Mirim, instituição de longa permanência

para idosos.

Por meio de suas ações, a Concessionária reafirma seu compromisso

com o bem-estar social e a assistência às comunidades do entorno em

que atua.

