Campeonato de Futebol Amador de Pedreira 2023 tem sequência no final de semana com jogos no Estádio Municipal

O Campeonato de Futebol Amador de Pedreira 2023, que conta com o patrocínio da Jaguar Plásticos, através da Lei de Incentivo do Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tem sequência neste final de semana, com sua 7ª rodada, os jogos da 1ª Divisão são os seguintes e serão disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini: No sábado, 09 de dezembro, às 15h45, Triunfo Junior x Sociedade Esportiva Triunfo. No domingo, 10 de dezembro, às 8 horas, Esporte Clube Santa Sofia x Triunfo Futebol Clube; Encerrando a rodada, às 9h45, Parentes Futebol Clube x Esporte Clube Jardim Andrade.

“Todas essas partidas são decisivas para definir a classificação das equipes para a próxima fase do Campeonato de Futebol Amador de Pedreira e que tem o patrocínio oficial da Jaguar Plásticos”, enfatiza o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato.