Campeonato de Futebol de Base define as 24 equipes que seguirão em busca do título

Crédito: Arquivo PMC

Oito times por categoria foram classificados para as quartas de final, programadas para o dia 8 de junho

A 1ª fase do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2024 terminou no fim de semana com a definição das 24 equipes que seguirão em busca do título, nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15. O campeonato, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, teve oito times classificados por categoria que integrarão as quartas de final programadas para serem disputadas no dia 8 de junho.

Com a participação de 1.200 jogadores, de todos os gêneros, o campeonato se desenvolve com números interessantes. Computando-se todas as categorias, nas cinco rodadas desta fase, foram disputadas 120 partidas, com um total de 488 gols marcados, uma média superior a 4 gols por partida. A categoria sub 11 apresentou 172 gols, na sub 13 foram 161 gols marcados e outros 154 gols na categoria sub 15.

As 20 agremiações inscritas conseguiram, até agora, cumprir integralmente o regulamento da competição que tem como objetivo a inclusão, despertando junto aos participantes o conceito educativo utilizando o esporte como fio condutor. Na parte disciplinar houve evolução dos participantes com apenas 28 cartões vermelhos em todas as partidas realizadas até agora.

Resultados da 5ª rodada

– Associação dos Servidores Públicos Municipais:

· Servidores 0 x 4 Ponte Preta Amoreiras – sub 11

· Servidores 0 x 0 Ponte Preta Amoreiras – sub 13

· Servidores 2 x 1 Ponte Preta Amoreiras – sub 15

Praça de Esportes Olímpio Dias Porto:

· Eurobarcelona 3 x 1 Águias – sub 11

· Eurobarcelona 1 x 3 Águias – sub 13

· Eurobarcelona 0 x 3 Águias – sub 15

Clube da Bosch

· Boca Júnior 7 x 0 Ponte Preta Paineiras – sub 11

· Boca Júnior 1 x 0 Ponte Preta Paineiras – sub 13

· Boca Júnior 0 x 4 Ponte Preta Paineiras – sub 15

Praça de Esportes Primavera:

· Hípica 2 x 1 Cecojam – sub 11

· Hípica 5 x 1 Cecojam – sub 13

· Hípica 5 x 2 Cecojam – sub 15

Campo do Corintinha:

· Bugrinho Ouro Verde 4 x 1 Ponte Preta N.Europa – sub 11

· Bugrinho Ouro Verde 7 x 0 Pontre Preta N.Europa – sub 13

· Bugrinho Ouro Verde 3 x 0 Ponte Preta N.Europa – sub 15

Centro Esportivo Brasil de Oliveira:

· Shalk 09 0 x 7 Ronaldo Academy – sub 11

· Shalk 09 0 x 4 Ronaldo Academy – sub 13

· Shalk 09 2 x 0 Ronaldo Academy – sub 15

Clube Bonfim:

· Bonfim 3 x 0 Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 11

· Bonfim 1 x 3 Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 13

· Bonfim 1 x 12 Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 15

Praça de Esportes Orestes Aulicíneo:

· Flamenguinho 0 x 3 Revela Soccer – sub 11

· Flamenguinho 1 x 6 Revela Soccer – sub 13

· Flamenguinho 0 x 3 Revela Soccer – sub 15

Classificados próxima fase:

CATEGORIA SUB 11

Eurobarcelona

AGS Campinas

Boca Júnior

Hípica

Projeto Bugrinho Ouro Verde

Ponte Preta Europa

Clube Bonfim

Pontd Preta Ruy Rodrigues

CATEGORIA SUB 13

Projeto Bugrinho Estádio

AGS Campinas

Hípica

LM Soccer

Bugrinho Ouro Verde

Itajaí

Revela Soccer

Ponte Preta Ruy Rodrigues

CATEGORIA SUB 15

Servidores

AGS Campinas

LM Soccer

Hípica

Projeto Bugrinho Ouro Verde

Shalk 09

Ponte Preta Ruy Rodrigues

Revela Soccer