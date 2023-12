Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo 2023

No período de 25 de novembro a 02 de dezembro, o Ginásio Poliesportivo “Mauro Pinheiro”, no Ibirapuera, foi palco do aguardado “Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo 2023 – Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo”. O evento reuniu talentosos atletas de diversas localidades em uma competição marcada por técnicas refinadas, estratégias arrojadas e muita emoção.

Destacando-se entre os competidores, os atletas nacionais mostraram seu vigor e habilidade no tatame, conquistando posições de muito destaque. A vice-campeã Vitória Cornélio, o vice-campeão Fernando Campaci e a 3ª colocada Dulce Maria Lonel brilharam ao garantir suas colocações no pódio, representando com maestria o talento brasileiro no cenário do Jiu Jitsu Esportivo.

O Secretário de Esportes e Lazer de Pedreira Valdir Carlos Volpato acompanhou o campeonato e compartilhou sua satisfação com o sucesso das disputas. “Ver atletas tão dedicados e talentosos representando nosso país de maneira brilhante é motivo de orgulho. O Jiu Jitsu Esportivo é uma manifestação única de habilidade e disciplina, e eventos como este fortalecem nossa posição no cenário esportivo”, concluiu.