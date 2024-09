Campeonato Municipal de Futebol Amador entra na 3ª rodada com 16 jogos

Crédito Foto: Toninho de Oliveira

Partidas acontecem no domingo, 15 de setembro, em 13 espaços esportivos; organização é da Secretaria de Esportes e Lazer

Lance de jogo disputado na 2ª rodada do Campeonato de Futebol Amador – Série Ouro A

No próximo domingo, dia 15 de setembro, será disputada a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A, com a realização de 16 partidas. Todos os jogos vão ocorrer na parte da manhã, em 13 praças esportivas e campos de clubes parceiros da Secretaria de Esportes e Lazer, promotora do evento. Os torcedores podem assistir gratuitamente todos os jogos, inclusive a decisão, prevista para o dia 1º de dezembro, no estádio Brinco de Ouro.

Nesta fase classificatória, os times disputarão sete partidas cada, dentro do grupo onde estão inseridos, sendo que os 16 mais bem classificados, vão compor o ranking que definirá os confrontos da fase eliminatória. Nas oitavas e quartas de final, em caso de igualdade no tempo normal, segue o time de melhor campanha. Somente nas semifinais e final, a definição ocorrerá em cobranças de penalidades.

Locais e horários da 3ª rodada – 15/09

Praça dos Trabalhadores (Vila Castelo Branco)

Horário: 8h30: Granada FC X Meninos Da Vila Rica

Arena Campo Belo (Jd Campo Belo)

Horário: 8h30: E.C.Cruzeirinho X Lago F.C

Praça Barão de Campinas (Carlos Lourenço)

Horário: 11h: Carlos Lourenço Futebol Clube X Defensor F.C

Praça Esportiva Josino Teixeira do Nascimento (Arena Bangu, Dic I))

Horário: 8h30: Bangu Futebol Clube X Sport Club Icaraí

Arena Cafezinho (Jd Santana)

Horário: 8h30: Grêmio Cafezinho X Fernanda FC

Praça Antônio Cláudio (Lixão, Jd Fernanda))

Horário: 8h30: S.E Unidos Do Novo Campos Eliseos X Amigos Football Club

Praça de Esportes Santa Mônica (Jd Sta Mônica)

Horário: 8h30: São Marcos X EC Três Marias

Horário: 10h30: CR Flamengo STA Mônica X Vila Boa Vista Futebol Club

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

Horário: 8h30: Vila Rica tipo Colômbia X Oziel.F.C

Praça Esportiva J Maria Gasparoni (Pq Brasília)

Horário: 8h30: E.C. 31 Novo Horizonte X Fc Bayern Itajai

Horário: 10h30: Parque Brasília FC X São Bernardo E.C

Arena Oziel (Pq Oziel)

Horário: 8h30: Monte Cristo FC X União CDHU Maloka FC

Praça de Esportes Estoril (Jd Estoril)

Horário: 8h30: Bartira’s FC X Ud. Adhemar De Barros

Praça de Esportes Vida Nova ( Dom Bosco)

Horário: 8h30: Galácticos FC X A.E. Acadêmicos Dic

Horário: 10h30: VI Imperial Vida Nova X Vera Cruz Florence

Praça De Esportes Domingos Peres Flores (Dic II)

Horário: 11h: Esporte Clube Pureza X Vila Formosa/Grêmio Formosa