Campeonato Municipal de Futebol de Base abre pré-inscrições para edição 2025

Começam nesta quarta-feira, 12 de março, as pré-inscrições para a 15ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Base, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas. O evento, que tem como objetivo promover a inclusão e o respeito através do esporte, reunirá cerca de 1,2 mil crianças e adolescentes de 8 a 15 anos, de escolas públicas e particulares, projetos sociais, escolinhas de futebol e clubes associativos.

Inscrições e Categorias

As pré-inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail campeonatobasecampinas@gmail.com, das 8h do dia 12 de março até as 18h do dia 14 de março. As equipes interessadas devem se inscrever nas três categorias disponíveis: Pré-Mirim sub 11 (nascidos em 2014, 2015 e 2016), Mirim sub 13 (nascidos em 2012 e 2013) e Infantil sub 15 (nascidos em 2010 e 2011).

Documentação e Requisitos

Para validar a pré-inscrição, é necessário enviar um e-mail com as seguintes informações:

Nome completo da entidade

E-mail para correspondência

Telefone para contato

Endereço da entidade

Nome completo do responsável técnico e foto do registro do CREF (ou comprovante de curso reconhecido pela Federação Paulista de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol ou licenças B ou C da CBF Academy)

Compromisso de inscrição nas três categorias

A vaga será confirmada após a análise da documentação pela organização do campeonato.

Inclusão e Diversidade

O regulamento do Campeonato Municipal de Futebol de Base incentiva a participação de equipes mistas, promovendo a inclusão e a diversidade no esporte. A competição tem caráter educativo e busca fortalecer os valores de respeito e boa relação entre os participantes.

O início do campeonato está previsto para o dia 26 de abril, com encerramento em 28 de junho