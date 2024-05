Campeonato Municipal de Futebol de Base define classificados no sábado, 25

Serão conhecidos os times que integrarão a fase de quartas de final nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15

A cada partida disputada, uma equipe será eliminada do campeonato

O 14º Campeonato Municipal de Futebol de Base terá neste sábado, 25 de maio, a realização da 5ª rodada da fase de classificação, quando serão conhecidos os times que integrarão a fase de quartas de final, nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15. Cada categoria tem 20 equipes concentradas em quatro grupos de cinco equipes cada e só garantirão vaga para a fase eliminatórias, as duas melhores campanhas de cada grupo.

Pelo equilíbrio de forças em todas as categorias, a maioria dos classificados sairá nesta rodada, mas algumas equipes já asseguraram presença na fase seguinte. Na categoria sub 11, no Grupo B, o LM Soccer tem 13 pontos ganhos e vai seguir na competição. Na sub 13, o Itajaí, com 13 pontos no Grupo C e o LM Soccer, com 14 pontos, no Grupo B, também estão garantidos matematicamente na próxima fase. Mesmo cenário se aplica na sub 15, com a LM Soccer, já classificada, com 14 pontos, no Grupo B.

A partir das quartas de final o regulamento determina que se houver empate no tempo normal, a definição da vaga será em cobranças de penalidades máximas. Assim, em cada partida disputada, uma equipe será eliminada. Os vencedores estarão garantidos nas semifinais, programadas para o dia 15 de junho.

Rodada classificatória

A 5ª rodada da fase de classificação será disputada neste sábado, dia 25 de maio, com a realização de 24 partidas, em oito espaços esportivos de Campinas, com cada um deles sediando jogos nas três categorias.

Associação dos Servidores Públicos Municipais:

8h20 – Servidores x Ponte Preta Amoreiras – sub 11

9h30 – Servidores x Ponte Preta Amoreiras – sub 13

10h30 – Servidores x Ponte Preta Amoreiras – sub 15

Praça de Esportes Olímpio Dias Porto:

8h20 – Eurobarcelona x Águias – sub 11

9h30 – Eurobarcelona x Águias – sub 13

10h30 –Eurobarcelona x Águias – sub 15

Clube da Bosch, excepcionalmente com horário alterado:

7h50 – Boca Júnior x Ponte Preta Paineiras – sub 11

8h50 – Boca Júnior x Ponte Preta Paineiras – sub 13

9h50 – Boca Júnior x Ponte Preta Paineiras – sub 15

Praça de Esportes Primavera:

8h20 – Hípica x Cecojam – sub 11

9h30 – Hípica x Cecojam – sub 13

10h30 –Hípica x Cecojam – sub 15

Campo do Corintinha:

8h20 – Bugrinho Ouro Verde x Ponte Preta N.Europa – sub 11

9h30 – Bugrinho Ouro Verde x Pontre Preta N.Europa- sub 13

10h30 –Bugrinho Ouro Verde x Ponte Preta N.Europa – sub 15

Centro Esportivo Brasil de Oliveira:

8h20 – Shalk 09 x Ronaldo Academy – sub 11

9h30 – Shalk 09 x Ronaldo Academy – sub 13

10h30- Shalk 09 x Ronaldo Academy – sub 15

Clube Bonfim:

8h20 – Bonfim x Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 11

9h30 – Bonfim x Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 13

10h30- Bonfim x Ponte Preta Ruy Rodrigues – sub 15

Praça de Esportes Orestes Aulicíneo:

8h20 – Flamenguinho x Revela Soccer – sub 11

9h30 – Flamenguinho x Revela Soccer – sub 13

10h30- Flamenguinho x Revela Soccer – sub 15