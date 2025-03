CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SÊNIOR TEM 2ª RODADA NESTE DOMINGO

A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Sênior de Jaguariúna 2025 será realizada neste domingo, dia 16 de março, no campo do Azulão. A entrada é gratuita.

Vão estar em campo Máfia x Roseira Master, às 8h, no jogo de abertura da rodada, e Engra x Amigos dos Amigos, logo na sequência, às 10h.

Roseira e Roseira Master têm 3 pontos, com vantagem no saldo de gols para o Roseira, que lidera o campeonato após a primeira rodada.

Promovido pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, o Campeonato Municipal de Futebol Sênior é uma das competições mais aguardadas no calendário esportivo de Jaguariúna.

Foto: Thiago Carvalho