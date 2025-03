CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SÊNIOR TEM INÍCIO NESTE DOMINGO

Dois jogos abrem neste domingo (9) o Campeonato Municipal de Futebol Sênior 2025, uma realização da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Esta edição contará com 5 equipes em grupo único: Amigos dos Amigos, SE Roseira, Roseira Master , Engra e Máfia.

De acordo com o regulamento todos se enfrentam entre si, classificando-se as 4 melhores equipes para a semifinal. Nesta fase, 1º colocado x 4ºcolocado e 2º colocado x 3º colocado com vantagem do empate para o 1º e 2º colocados.

As partidas serão disputadas no Azulão sempre aos domingos e nesta categoria cada partida terá a duração de 80 minutos, divididos em dois tempos de quarenta minutos cada, com intervalo de no máximo 10 minutos para descanso. Confira os jogos da primeira rodada:

Domingo, dia 09

08h Amigos dos Amigos x SE Roseira

10h Roseira Master x Engra

A final está prevista para o dia 27 de abril e a competição é uma das mais aguardadas no calendário esportivo da cidade.

Foto : Arquivo PMJ