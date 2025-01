Campeonatos Municipais de Futebol são destaque esportivo de 2024 e prometem novidades para 25

Campinas, conhecida por sua rica tradição esportiva, viveu um ano emocionante no futebol amador, especialmente nas Séries Ouro, que abrange as categorias A, B e C. A temporada de 2024 teve um total de 32 times na Série Ouro A e 64 nas Séries B e C masculinas, além de 12 equipes no feminino. Aproximadamente 4.800 atletas participam dos torneios no geral. Para a temporada 2025, o crescimento deve se manter e trazer novidades, como mais participação das mulheres em campo.

Com uma impressionante média de gols por partida, o campeonato masculino Série Ouro A, registrou 391 gols, enquanto o feminino contabilizou 181, evidenciando o potencial dos atletas amadores da região.

O trabalho das equipes e os bons resultados consolidam os campeonatos de futebol Amador de Campinas, ano a ano, como uma plataforma importante para o desenvolvimento de talentos e promoção da inclusão social. Somente nas finais, disputadas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em 1º de dezembro, o público foi superior a 7 mil pessoas. No local foram realizadas as finais do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A (que consagrou o Parque Brasilia FC como o vencedor) e do 3° Campeonato de Futebol Feminino (em que o Athletico Unidos foi campeão).

Para o diretor de futebol amador, José Ribeiro Neto, o campeonato de 2024 trouxe à tona o talento local, a paixão pelo esporte e a união da comunidade em torno das equipes. “A Secretaria Municipal de Esportes organiza o futebol amador no município desde 2013. O objetivo dos campeonatos é integrar todos os bairros da cidade, tanto jogadores, como os torcedores, além de evidenciar o excelente nível dos atletas amadores de Campinas. As finais são sempre disputadas nos estádios da Ponte Preta ou do Guarani, o que permite a presença de um grande público que todos os anos prestigia as competições, seja no masculino ou no feminino”, destacou o diretor.

A expectativa para 2025 é de que Campinas continue a ser um berço de grandes atletas e que o futebol amador continue a crescer, expandindo as categorias e promovendo torneios que incentivem a participação de novos jogadores.

Cenário competitivo no masculino

Na Ouro A masculina, a disputa foi acirrada, com a final entre Parque Brasilia FC e o Pureza EC sendo decidida nos pênaltis. O Parque Brasília, equipe que se consagrou campeã, demonstrou força ao marcar 25 gols e sofrer apenas seis durante a competição, com destaque para os artilheiros John Lima e Gabriel Ataliba, que anotaram três gols cada, até a conclusão do campeonato.

Na divisão B apresentou um espetáculo à parte, com várias equipes lutando em igualdade de condições pelo título. A equipe do Galícia EC foi o incontestável campeão da categoria, sem perder nenhum jogo na competição. Agora, ganhou a oportunidade de disputar a Ouro A neste ano de 2025.

Já a competição da Série C, serviu de vitrine para jovens talentos em busca de uma oportunidade. O Verona FC foi o campeão da categoria, com jogadores que prometem se destacar nas próximas temporadas, até mesmo em divisões mais conceituadas. Este ambiente competitivo serviu como um trampolim para muitos atletas que sonham em seguir carreira no futebol.

A classificação das equipes ocorre da seguinte forma: os oito piores times das categorias A e B são rebaixados, enquanto os oito melhores das Séries B e C, garantem vaga na categoria superior.

Crescimento do Futebol Feminino

O futebol feminino também teve um desempenho notável na Série Ouro. O torneio foi palco de partidas eletrizantes, com equipes como o Campinas Ladies e o Bravas FC se destacando. A final disputada entre o Athletico Unidos e o Independiente FC, foi marcada por boas disputas e pela superioridade do Athletico Unidos, campeão do torneio. A atacante Aline foi escolhida como a mais decisiva e, além de marcar dois gols na final, foi a principal artilheira da competição com 12 gols.

O aumento da participação feminina no futebol amador em Campinas é um reflexo de uma mudança cultural positiva, em que as mulheres têm se unido para praticar e promover o esporte.

As jogadoras não apenas competiram, mas também se envolveram em iniciativas sociais, promovendo a importância do esporte como ferramenta de empoderamento e inclusão.