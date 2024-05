Campinas apresenta redução em índices criminais no primeiro quadrimestre do ano

Campinas apresentou uma redução nos principais índices criminais nos primeiros quatro meses de 2024 se comparado ao mesmo período do ano passado. A queda mais expressiva foi de 6,22% no número de roubos na cidade, seguido da redução em 5,88% na quantidade de homicídios. Houve diminuição também em roubo de veículos (-3,17%), furtos (-1,82%) e furto de veículos (-0,68%). Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública, calculados com base no registro de boletins de ocorrência nos distritos policiais do município.

O resultado reflete o esforço integrado da Guarda Municipal com as polícias Militar, Civil e Federal, por meio de operações conjuntas e da troca de informações entre as forças de segurança, inclusive com outras guardas municipais das cidades da região. “A redução destes índices criminais é um mérito do engajamento conjunto com as corporações policiais da cidade e da região, focando em patrulhamento preventivo, compartilhamento de informações, além da aplicação de tecnologia para prevenção e solução de crimes”, analisa o secretário de Segurança Pública de Campinas, Christiano Biggi. “No caso da redução de furto e roubo de veículo, por exemplo, é um resultado positivo por conta dos investimentos em importantes ferramentas de Inteligência, como os sistemas Córtex e Detecta para consulta de banco de dados criminais, além da tecnologia do Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular”, completa o secretário.

Veículos com queixa de furto ou roubo que são cadastrados Sistema Inteligente de Monitoramento Veicular de Campinas (SIMVECAMP) passam a ser monitorados pelas câmeras inteligentes. Assim, ao passar por um ponto de monitoramento, o Centro de Comunicação e Controle da Guarda Municipal aciona a viatura mais próxima para realizar a possível abordagem e encaminhamento ao Distrito Policial para deliberação da autoridade.

A Secretaria de Segurança de Campinas também aumentou o efetivo de guardas municipais no patrulhamento a pé no Centro. A Pasta adquiriu novos uniformes para os guardas municipais e renovou a frota de viaturas. Os agentes de segurança passam, frequentemente, por capacitação e treinamento.

Balanço da Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Campinas realizou 18.316 atendimentos entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2024 em toda a cidade. Foram efetuadas 310 prisões, sendo 195 flagrantes e 115 procurados da Justiça que foram capturados. Entre os quatro principais motivos de prisão em flagrante, 60 foram por tráfico de drogas, 16 por furto, 12 por roubo e 12 por receptação.

Equipes da GM realizaram no período 1.616 abordagens a pessoas em atitude suspeita. “Durante uma abordagem, o agente de segurança pode encontrar drogas, armas e verificar se o indivíduo é ou não procurado pela Justiça”, explica a comandante da GM de Campinas, Maria de Lourdes Soares. Em quatro meses, a corporação apreendeu 10 armas de fogo, 6 simulacros, R$ 27.727,22 e retirou de circulação 26,36 quilos de drogas. Além disso, foram localizados 143 veículos.

As ações preventivas contribuem para a redução dos índices criminais, coibindo a atividade criminosa. Neste contexto, a Guarda Municipal de Campinas realizou 2.420 operações no quadrimestre. Destas, 1.436 foram ações de patrulhamento preventivo, 452 Meu Bairro Seguro, 420 Escola Segura, 10 operações em conjunto com outras forças policiais, entre outras operações. “O patrulhamento preventivo é direcionado para as regiões que apresentam as mais altas estatísticas criminais, com o objetivo de inibir o crime, e também deflagradas conforme as demandas da população”, esclarece a comandante Lourdes.