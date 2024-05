Campinas atrai grandes eventos e entra na rota internacional

Movimentação da Capital para o interior paulista tem o município como um dos maiores receptores no Estado; estrutura da cidade e complexos para a realização de eventos de grande porte são diferenciais

O eixo dos grandes eventos se desloca para o interior paulista. A movimentação da Capital para outras cidades é impulsionada pela rede hoteleira, estruturas de alimentação, saúde e serviços. No caso específico de Campinas, apontada pelo setor como uma das maiores receptoras do Estado de São Paulo, a facilidade de acesso por rodovias importantes e pelo Aeroporto Internacional de Viracopos são diferenciais. O mercado ultra-aquecido desde o início do ano busca complexos com infraestrutura que atendam eventos para milhares de pessoas com comodidade, conectividade e segurança.

Um dos maiores espaços multiuso do interior de São Paulo, o Expo D. Pedro se destaca pela estrutura planejada para grandes eventos, como feiras, shows e congressos internacionais. “De 2022 para cá, o que temos constatado é um ritmo ascendente de eventos de grande porte em nossa agenda”, afirma Marceli Oliveira, superintendente do Complexo Expo D. Pedro. De acordo com a executiva, boa parte do calendário do espaço em Campinas é ocupada por eventos que vêm da Capital e de outras localidades do Brasil.

Segundo Marceli, a alta procura para a realização de eventos torna-se ainda mais atrativa pela localização do Complexo. “Estamos no mesmo espaço de um dos maiores shopping centers do Brasil e contamos com toda a estrutura de alimentação, serviços, estacionamento do centro de compras.”

Um dos grandes eventos do segundo trimestre de 2024 no Expo D. Pedro é a 9ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. O encontro será realizado nos dias 23 e 24 de maio pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, em parceria com a Seccional de São Paulo (OAB-SP). Com a expectativa de receber 2 mil participantes, a conferência conta com inúmeros especialistas e presenças confirmadas de Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, e Patrícia Vanzolini, presidente da OAB-SP.

A exemplo desta conferência internacional, eventos de grande porte movimentam a economia do município como um todo. “No Complexo, a infraestrutura robusta demanda mão de obra e recursos que movimentam uma verdadeira cadeia de produção e refletem a necessidade de criar e preencher postos de trabalho”, afirma.

Com dados do IBGE e do Ministério do Trabalho e Previdência, levantamento da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape) revela que o setor de eventos foi responsável por 55,8% a mais de contratações em 2023 na comparação com o ano anterior, superando segmentos como construção civil e serviços. “A contar pela movimentação em nosso calendário, as perspectivas de crescimento na geração de empregos em 2024 já se concretizam”, destaca Marceli Oliveira.

O Complexo

Um dos maiores espaços multiuso para eventos do interior de São Paulo, o Expo D. Pedro, localizado em Campinas (SP), tem estrutura planejada para feiras, reuniões corporativas, religiosas, formaturas, palestras, congressos, conferências internacionais e shows. O Complexo também ampliou sua atuação para a realização de casamentos.

Os espaços modulares no Centro de Convenções se adaptam a eventos de pequeno, médio e grande portes. O Centro de Exposições tem 7 mil m2 de área totalmente horizontal.

A versatilidade do espaço, a segurança, a localização no Parque D. Pedro Shopping e a comodidade de acesso pela Rodovia D. Pedro I, são grandes atrativos do Complexo.