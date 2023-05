Campinas compartilha experiências e lições em webinar das Nações Unidas

A experiência de Campinas na redução de desastres e resiliência foi destaque em seminário virtual sobre governos locais das Nações Unidas nesta quinta-feira, 4 de maio. O evento teve como objetivo compartilhar as melhores práticas e lições aprendidas por cidades ao redor do mundo com relação à redução de riscos de desastres. Campinas foi a única cidade do Brasil e da América Latina convidada a participar do webinar.

Campinas apresentou diversas iniciativas realizadas pela Prefeitura Municipal de Campinas para redução de desastres como a instituição dos comitês de enfrentamento da covid e das arboviroses; a implementação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e a parceria com a plataforma SISS-Geo, de monitoramento da fauna, da Fundação Oswaldo Cruz.

Também foram contempladas informações sobre os treinamentos realizados para preparação de servidores e monitoramento de riscos, simulados e plataformas de inteligência aplicadas pela Administração Municipal e programas voltados a garantia de serviços públicos como acesso à moradia em áreas seguras.

Os participantes de Campinas se reuniram na Sala de Resiliência a Desastres do Paço Municipal, com parte do grupo on-line. Estiveram presentes o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, também coordenador do Centro de Resiliência a Desastres de Campinas (CRDC) e do Comitê de Cidades Resilientes; a assessora técnica da Secretaria de Saúde, Priscila Pegoraro, também do CRDC e do Comitê; os professores André Argollo, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (Ceped/Unicamp) e José Carlos Ferreira (Ceped); a coordenadora da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), Elen Costa; e Anne Dutra, do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa).

Para Sidnei Furtado, o reconhecimento das ações locais pelas Nações Unidas e o trabalho desenvolvido na esteira da iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030 (MCR 2030) mostram que Campinas está no caminho certo. “Temos desenvolvido ações estratégicas pós pandemia de covid-19, além de trabalhos sistemáticos e intersetoriais para avançar na redução de riscos de desastres”.

“Abordamos as principais estratégias para redução de risco de desastres e experiências promovidas por Campinas”, destacou Priscilla Pegoraro.