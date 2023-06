Campinas conquista 1º lugar no Prêmio Parque da Mobilidade Programa Revivacidade venceu categoria relacionada à mobilidade ativa; resultado foi anunciado na sexta-feira, 23

Campinas foi a grande vencedora na categoria “Iniciativa em favor da mobilidade ativa” do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana, com o Programa Revivacidade – Delphino Cintra, desenvolvido pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, 23 de junho, durante a Conferência do Parque da Mobilidade Urbana, realizada no Complexo Esportivo do Pacaembu (Pavilhão Pacaembu), em São Paulo.

“Com inovação, sustentabilidade e ações que ampliam a segurança viária, Campinas vem avançando na construção de suas políticas públicas de mobilidade. Além de priorizar a circulação de pedestres na região do Botafogo, o ‘Revivacidade’ resultou na redução da velocidade praticada pelos veículos”, destacou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.

Desenvolvido no segundo semestre de 2022, na Rua Delphino Cintra, o Programa Revivacidade incorporou medidas de redução da velocidade e mobilidade ativa à região do Botafogo. A iniciativa promove a segurança dos pedestres, cria espaços de convivência e favorece a integração da comunidade. Está alinhada, também, aos conceitos de traffic calming (tráfego calmo), sistemas e desenhos seguros, visão zero e gestão da velocidade. A segunda etapa está prevista para este segundo semestre, na Avenida Andrade Neves e na Rua Dr. Octávio Mendes.

Dados coletados na fase inicial do Revivacidade mostram que o principal resultado do projeto está relacionado à redução da velocidade. Na altura do viaduto sob a Avenida Barão de Itapura, foi observado que a taxa de respeito aos limites de velocidade passou de 2,9% para 60,3%, no caso dos automóveis; e de 3,8% para 38%, no caso das motocicletas. Além disso, pesquisa de satisfação realizada em novembro, com pessoas que circulam pela área, apontou que mais da metade dos entrevistados (56,5%) classificou a intervenção como muito boa e/ou excelente.

A cidade também foi finalista em outras duas categorias. O prêmio contou com 30 finalistas, sendo cinco por categoria.

Menção Honrosa

O Botão “Bela” – Botão de Emergência na Luta contra o Assédio recebeu Menção Honrosa na categoria “Iniciativas públicas que inovam e transformam”. Importante ferramenta de proteção à mulher contra o assédio sexual no transporte público coletivo, o “Bela” é fruto de parceria entre a Emdec e as secretarias municipais de Transportes; Segurança Pública; e Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos.

Se uma mulher sofrer assédio sexual no ônibus, ela pode acionar o Botão Bela no aplicativo da Emdec, selecionar a linha de ônibus em que está e enviar a solicitação para acionar a Central de Operações da Guarda Municipal. O operador da Central tem acesso ao itinerário da linha informada e, também, à localização da vítima, em tempo real, possibilitando a melhor definição de estratégia de abordagem do ônibus.

Mais indicações

As campanhas 3Rs (Respeite, Repense, Reduza), JBD Morte Zerø no Trânsito e Desacelera foram classificadas na categoria “Iniciativas em favor da segurança viária”, que contempla ações para redução de óbitos no trânsito.

As campanhas JBD Morte Zerø e Desacelera; e o Programa Revivacidade, foram apoiados pela Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, por meio da Vital Strategies, organização internacional de saúde pública.

Sobre o Prêmio