Campinas e Fundo Social de SP debatem intercâmbio de projetos sociais

Evento teve participação da primeira-dama de SP, Cristiane Freitas; da presidente do Conselho do Fussp, Berenice Giannella; do prefeito Dário Saadi e representantes de outras cidades

O Fundo Social de São Paulo (FUSSP) promoveu nesta terça-feira, dia 20, em Campinas, um encontro regional com fundos municipais para apresentação de projetos implantados pelas cidades paulistas. O evento contou com a participação da primeira-dama de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, da presidente do Conselho do Fussp, Berenice Giannella, do prefeito de Campinas, Dário Saadi, e de representantes de prefeituras da região.

Crédito: Carlos Bassan

Prefeito Dário Saadi no Encontro das Primeiras-Damas em Campinas

Durante o evento, foi abordada a atuação do FUSSP no Estado com o funcionamento das Escolas de Qualificação Profissional nas áreas de Beleza, Moda, Gastronomia, Construção Civil e Informática. O encontro contou ainda com a exposição e apresentação dos programas de sucesso realizados pelos fundos municipais para troca de experiências entre os municípios.

A primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou a importância do trabalho conjunto entre municípios paulistas. “A parceria entre prefeituras é essencial para impulsionar o desenvolvimento de projetos sociais, pois podemos combinar conhecimentos e expertise e alcançar resultados mais significativos”, afirmou.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, destacou a importância do encontro. “Estamos aqui para trabalhar juntos e promover a autonomia das pessoas em situação de vulnerabilidade”, declarou. Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, destacou a importância da parceria com o Estado na promoção de mais oportunidades para os cidadãos.