Campinas inicia Operação Inverno 2025 com foco em proteção à população em situação de rua

A partir desta quinta-feira, 1º de maio, a Prefeitura de Campinas inicia oficialmente a Operação Inverno 2025, ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social com o objetivo de ampliar a proteção à população em situação de rua durante os meses mais frios do ano. O serviço funcionará até 30 de setembro.

Realizada por meio da equipe do SOS Rua, a Operação Inverno oferece acolhimento em albergue, distribuição de cobertores e atendimento social. Durante o período da operação, o serviço estará ativo todos os dias: de segunda a sexta-feira, das 8h à meia-noite; aos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite.

O atendimento pode ser solicitado por qualquer cidadão que encontre uma pessoa em situação de vulnerabilidade nas ruas. O contato deve ser feito pelo telefone (19) 3253-4512, das 8h às 18h, e via WhatsApp (19) 99984-6496, das 18h às 21h. Após esse horário, por limitações logísticas, as solicitações não são atendidas.

Balanço

Em 2024, a Operação Inverno registrou 10.417 abordagens em 21 semanas de atuação. Foram distribuídos 16.376 cobertores e feitos 1.887 encaminhamentos ao Samim, albergue que funciona 24 horas com capacidade para 120 pessoas — sendo 90 homens, 16 mulheres, 10 mães com crianças e 4 vagas para pessoas LGBTQIA+.

A semana de maior movimento em 2024 foi a de 26 de agosto a 1º de setembro, com 732 pessoas atendidas. A média semanal de atendimentos foi de 555 pessoas. Segundo a coordenação do SOS Rua, mesmo antes do início oficial da edição 2025, ações como a distribuição de cobertores já vêm sendo realizadas devido às baixas temperaturas.

“A Operação Inverno é uma estratégia de cuidado essencial. Buscamos oferecer mais do que abrigo e cobertores: queremos garantir escuta, orientação e oportunidades de reintegração à rede de serviços da cidade”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro. “O frio exige respostas rápidas, humanas e coordenadas. É isso que fazemos todos os anos com essa operação”, acrescentou.

O Samim é o principal ponto de acolhimento, mas as equipes também atuam com encaminhamentos para outras estruturas da rede de proteção. Caso a pessoa em situação de rua recuse acolhimento, recebe ao menos cobertores para enfrentar a noite fria.