Campinas recebe a exposição ‘Nos Braços do Violeiro’ a partir do dia 31/05

Mostra contemplada pelo ProAC reúne as páginas originais da HQ “A

Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos”, inspirado em mais de 80

canções do repertório caipira, com roteiro e artes visuais Yuri

Garfunkel

A exposição “Nos Braços do Violeiro”, do desenhista e músico Yuri

Garfunkel, com curadoria de João Carlos Villela, estreia na próxima

sexta-feira (31/05), às 20h, no Centro Cultural Casarão, em Barão

Geraldo, Campinas. Com entrada gratuita, o evento terá bate-papo com o

ilustrador e artista plástico Zé Otávio e roda de viola com os

músicos Lula Fidalgo, João Arruda e Tião Mineiro.

Na mostra “Nos Braços do Violeiro”, o público tem a oportunidade de

apreciar as páginas originais da HQ “A Viola Encarnada: Moda de Viola

em Quadrinhos”, um romance gráfico inspirado em mais de 80 canções do

repertório caipira, com roteiro e artes visuais Yuri Garfunkel. O

visitante poderá apreciar também o instrumento inspirado na viola

vermelha de Tião Carreiro e encomendada ao Luiz Armando da luthieria

Trevo, exclusivamente para este projeto, e até montar sua própria

história em um quadro interativo.

Premiada pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) 2019 e com

introdução escrita pelo violeiro, professor e pesquisador Ivan Vilela,

a HQ “A Viola Encarnada: Moda de Viola em Quadrinhos” foi indicada ao

prêmio HQ MIX na categoria Melhor Adaptação em 2020. Umas das

propostas da exposição, contemplada pelo ProAC Circulação, da

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, é promover a

interação do público com os processos criativos do artista.

Programação da estreia

A partir das 20h desta sexta-feira (31/05), o público poderá visitar a

exposição. Yuri Garfunkel comandará um bate-papo com o ilustrador e

artista plástico Zé Otávio e com os músicos João Arruda e Tião

Mineiro. Na sequência Garfunkel e o músico Lula Fidalgo promoverão

uma roda de viola com João Arruda e Tião Mineiro.

Festival Viola da Terra

A exposição Nos Braços do Violeiro também integrará a programação

presencial da 3ª edição do Festival Viola da Terra, realizado nos

dias 15 e 16 de junho, no Centro Cultural Casarão. No sábado (15), a

mostra de Yuri Garfunkel terá visita guiada das 14 às 18h e, no

domingo, das 11 às 18h. Ainda no domingo, às 12h30 será realizada uma

Prosa de Viola em Quadrinhos com Yuri Garfunkel e Lula Fidalgo. Confira

a programação em @festivalvioladaterra

Universo da música caipira e artes visuais

Garfunkel conta que a ideia inicial da Viola Encarnada era traduzir o

universo da música caipira para a linguagem dos quadrinhos e das artes

visuais. “Criar um ponto de vista para diálogos contemporâneos com a

nossa cultura. A estreia da exposição concretizou essa vontade. Foi um

grande encontro de pessoas interessadas em participar desse diálogo e

um primeiro passo muito especial para circulação que faremos durante

esse ano”, declara Yuri. Desta forma, além do contato com os originais

da obra e seus esboços originais, o visitante da exposição “Nos

Braços do Violeiro” terá acesso à viola física que foi inspirada na

viola vermelha de Tião Carreiro e encomendada ao Luiz Armando da

luthieria Trevo, exclusivamente para este projeto. Inspirado nesse

universo, o público também poderá montar sua própria história em um

painel com imãs das imagens da HQ. Oportunidade para soltar a

criatividade e fazer parte da mostra.

Para propiciar uma imersão na HQ como um todo, a exposição

disponibiliza áudios das mais de 80 músicas do repertório caipira. O

material possui recursos de acessibilidade como audiodescrição, textos

em braile e em alguns dos encontros promovidos com o público, como

rodas de viola e bate-papo, terão tradução em Libras. Por ser uma

exposição multidisciplinar sobre um instrumento singular que marca a

nossa história musical, um dos objetivos dos idealizadores é

compartilhar o conteúdo com um público diverso, inclusive estudantes,

universitários e grupos de idosos e outros interessados. “Essa é uma

exposição que mescla Arte Contemporânea, História em Quadrinhos e

Música Caipira, por isso a intenção em cada uma das 6 cidades por

onde passaremos é dialogar, trocar e aprender com os agentes locais de

cada um desses campos”, explica João Carlos Villela.

“A Viola Encarnada”

Em suas páginas, a obra “A Viola Encarnada’ conduz o leitor para uma

viagem sonora afinada e cheia de história, a partir de uma viola

avermelhada nas mãos de um violeiro e de um vaqueiro, numa jornada que

percorre os sertões até chegar na cidade grande, testemunhando a

história da música caipira desde suas origens rurais. Yuri Garfunkel

detalha que a ideia da HQ se formou ao longo de muitos anos ouvindo

música caipira. De modo geral, e no gênero Moda de Viola

principalmente, ele explica que as canções descrevem narrativas tão

intensas que muitas músicas inspiraram filmes. “Mas até agora não

conheço outra _graphic novel_ feita a partir desse repertório. Entendi

que era um trabalho que poucos poderiam pôr em prática, e mergulhei de

cabeça. No final de 2017 eu já tinha clara a estrutura do roteiro, fui

a uma palestra do Ivan Vilela e me apresentei a ele que se interessou

imediatamente pelo projeto e começamos a trabalhar”, relembra.

Garfunkel conta que Vilela sugeriu uma que a história fosse além dos

temas mais faroeste previstos inicialmente, com muito boi e bala.

“Ampliamos o roteiro com a origem da viola, derivada de instrumentos

mouros e vinda ao Brasil com as primeiras caravelas portuguesas, e com a

construção da Viola Encarnada, protagonista da história. Para isso,

busquei ajuda do Luiz Armando da luthieria Trevo, que construiu

efetivamente a viola em um mês! O Ivan também sugeriu outro desfecho

para a HQ, que termina na cidade grande, completando todo o trajeto

percorrido pela música caipira”, comenta Garfunkel.

Programação da circulação

A circulação da Exposição ‘Nos Braços do Violeiro’ estreou dia

24/02/24 na Casa Lebre, em Bragança Paulista. No Museu do Folclore, em

São José dos Campos, a exposição ficou até 26/05. Em Campinas, a

visitação poderá ser feita até dia 20/06. Depois, a mostra seguirá

para o Museu MAGMA (Museu Aberto de Geociências, Mineralogia e

Astronomia), em Botucatu (22/06 a 26/07); Centro Max Feffer, em Pardinho

(27/07 a 25/08) e Instituto Elpídio dos Santos, em São Luís

Paraitinga (31/08 a 21/09).

Os idealizadores contam que a proposta de montar a exposição surgiu

durante a pandemia de COVID-19. Em outubro de 2021, “Nos Braços do

Violeiro” foi apresentada na A7MA Galeria, na Vila Madalena, em São

Paulo, com a realização de bate-papo com o curador e convidados como

Xênia França, Lucas Cirillo, Shell Osmo e Renato Shimmi e roda de

viola com a participação da cantora e violeira Adriana Farias e dos

violeiros Gerson Curió e Inimar dos Reis. Em junho de 2022, integrou a

Mostra ‘No Braço da Viola’ no Teatro do Sesc Rio Preto. Na ocasião,

Yuri Garfunkel apresentou-se ao lado de grandes nomes da viola

contemporânea e ministrou oficinas de criação de HQ a partir de modas

de viola.

Ficha Técnica ‘Nos Braços do Violeiro’:

-Yuri Garfunkel: Artista expositor, músico, coordenação geral

– João Carlos Villela: Curadoria e Produção Artística

– Cris Rangel: Produção Executiva

– Lula Fidalgo: Montagem e direção musical

– Ellen B. Fernandes: Assessoria de Imprensa

– Mário de Almeida: Registro Audiovisual

– Rodrigo Camargo: Consultoria Jurídica

Realização: ProAC Editais, Cult SP, Secretaria de Cultura, Economia e

Indústria Criativas do Governo de São Paulo

Contato: garfunkelyuri@gmail.com // @yurisopa // facebook.com/yuri.sopa

SERVIÇO:

Estreia da Exposição “Nos Braços do Violeiro”

Data: 31/05

Visitação: Até dia 20/06 com agendamento pelo (11) 95123-3930 ou

garfunkelyuri@gmail.com

Local: Centro Cultural Casarão (R. Aracy de Almeida Câmara, 291 –

Barão Geraldo), Campinas

Entrada gratuita

Os idealizadores

Yuri Garfunkel: Artista visual, músico e educador- Autor dos romances

gráficos A Viola Encarnada: modas de viola em quadrinhos, indicado ao

prêmio HQMIX 2020 na categoria Melhor Adaptação, e A Outra Anita,

sobre a trajetória da pintora Anita Malfatti, lançada em 2022 para o

centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Criador do Sopa Art Br,

estúdio de artes visuais, ilustração e design, com mais de 10 anos de

experiência em comunicação visual ligada à cultura. Desenvolve seu

trabalho a partir de pesquisas na união de linguagens artísticas,

relacionando HQs com arte urbana, música e educação. Com quatro

exposições criadas nesse conceito, circulou por galerias como

Coletivo, Matilha Cultural e A7MA, parques e estações do Metrô de

São Paulo, e expôs na Argentina, Itália e Espanha. Como músico, Yuri

integra desde 2008 o grupo instrumental Kaoll, com o qual gravou 3

álbuns, realizou mais de 300 apresentações pelo Brasil e uma turnê

europeia em 2014. Em 2015 Yuri passou a integrar o grupo Pequeno Sertão

de música caipira autoral, com quem lançou dois álbuns, em 2016 e

2021. Como educador, Yuri cria e ministra cursos e oficinas de desenho e

criação artística com propostas adequadas para diferentes públicos,

de crianças e terceira idade à profissionalização, com circulação

no Estado de São Paulo pela rede do Sistema S e centros culturais.

João Carlos Villela: Curador, art advisor e produtor – Atua há 12

anos no mercado de arte tendo trabalhado como produtor e diretor de

vendas em galerias de arte contemporânea do mercado primário. Como

produtor, foi responsável por mais de 30 exposições, em galerias e

espaços institucionais como o Centro Universitário Maria Antônia e o

Instituto Tomie Ohtake. Entre as exposições que produziu estão as de

artistas como, Ana Prata, Claudio Mubarac, Elisa Bracher, Fabio Miguez,

Oswaldo Goeldi, Paulo Monteiro e Sergio Lucena. Como pesquisador na Art

Options, escritório de consultoria de arte, foi responsável pela

aquisição de artistas para coleções privadas e para a coleção

corporativa do escritório. Desde 2016, como art advisor e curador

independente, assessora colecionadores privados e artistas em

desenvolvimento de carreira. Curou a exposição coletiva Campo para o

Exercício da Liberdade na FUNARTE-SP em 2018, a exposição individual

do artista Lumumba no Matilha Cultural em 2018, a exposição Los

Silencios sobre o filme homônimo da cineasta Beatriz Seigner no Espaço

Itaú de Cinema – Frei Caneca em 2019, e a exposição Nos Braços do

Violeiro com obras de Yuri Garfunkel em 2021 na A7MA Galeria e em 2022

no Sesc-Rio Preto. Dirigiu e produziu em 2021 os shows Ao Vivo da Mooca

e In Goma, do trio instrumental A Timeline, ambos com o respectivo

patrocínio e apoio do ProAC SP e do Teatro Arthur Azevedo.

Perfil dos participantes do evento de 31/05

Lula Fidalgo: É músico instrumentista (guitarra, viola caipira e

violão de 7 cordas) formado pela ULM, graduado pela Faculdade Paulista

de Artes e Mestre em música pela Unicamp. Como compositor, atua em

diversos trabalhos autorais, com destaque ao projeto “Toca do Canário”

de música instrumental brasileira. Como instrumentista acompanhou

diversos artistas, como Anelis Assumpção, Ari Colares, Paulo

Garfunkel, Tião Carvalho, Dinho Nascimento, Alice Caymmi, Ivan Vilela,

Edson Lopes, Nãnãna da Mangueira, Gustavo e Mateus, Silvana Teixeira,

Cantora Cláudia e Denise Mello.

João Arruda: Músico, cantor, percussionista, violeiro e produtor

fonográfico, Nascido em Campinas (SP), o artista é comprometido com a

valorização e recriação de temas e canções da cultura popular

brasileira, bem como de outros países. Seu trabalho está presente em

mais de 15 CDs, em que atuou como artista convidado e produtor.

Participou de mostras, festivais e programas de rádio e TV além de

compor diversas trilhas sonoras para espetáculos, documentários,

mostras e filmes. Sua trajetória musical inclui turnês pelo Brasil e

exterior. Com o grupo de Pífanos Flautins Matuá Integrou o projeto

“Samarro´s Brazil” realizando shows na França e Itália. Em trabalho

solo, percorreu a Argentina, Bélgica, França, Inglaterra e País Basco

com seu show “Entre violas e couros”. Foi idealizador e é curador do

projeto musical “Arreuní”, que promove encontros mensais com diversos

artistas brasileiros e convidados estrangeiros. Em 2007 gravou o CD

“Celebrasonhos” e seu mais novo trabalho solo é o CD “Venta Moinho”,

lançado em 2014.

Tião Mineiro: É violeiro, cantor, compositor e mestre-embaixador de

folia de reis da Companhia de Reis “Azes do Brasil”, formada há mais de

20 anos em Campinas. Nascido em Boa Esperança, MG, aprendeu com seu pai

as mais variadas tradições da cultura caipira e, em 2009, foi

escolhido pelo Ministério da Cultura como Mestre-griô da cidade de

Campinas, guardião das tradições. Lançou e, 2013 o CD “Acordar com

os passarinhos” (FICC 2012), gravado e dirigido por João Arruda, uma

viagem no tempo e no espaço da alegria, do encantamento e do sagrado,

suas músicas nos fazem silenciar. E é justamente isso que Tião

Mineiro, como seu sorriso maroto e discurso firme nos ensina: a força

da fé, da amizade, da solidariedade e da alegria.

Zé Otavio: Formado em Design Gráfico pela Belas Artes de São Paulo,o

ilustrador e artista plástico que mora em Olímpia atualmente, já

trabalhou para clientes dentro e fora do Brasil como Festival

Lollapalooza, SESC, Car & Driver USA, LATAM, Gol Linhas Aéreas, Folha

de SP, Washington Post, Banco do Brasil, VOGUE, ELLE, dentre outras

revistas femininas. Foi convidado a expor seu trabalho na Colômbia,

Argentina, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Polônia e China. Participou

de alguns catálogos de ilustração de uma das maiores editoras de arte

do mundo a TASCHEN, inclusive sendo um dos 4 brasileiros a integrar a

coletânea Illustration Now! Fashion com ilustradores de moda de todo o

mundo.