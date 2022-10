Campinas recebe neste domingo maior circuito de meia maratona da América Latina

A 9ª etapa do LIVE! RUN XP chega no interior paulista neste domingo (09), com percursos de 5, 10 e 21km, além de Corrida Kids

Campinas, outubro de 2022 – No próximo dia 9 de outubro, Campinas receberá a 9a das 11 etapas da corrida LIVE! RUN XP. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 pelo aplicativo da LIVE! EXPERIENCE ou no site https://www.ticketsports.com.br/e/live-run-xp-campinas-33696 criados especialmente para o circuito. Além de São Paulo, o evento percorrerá mais seis estados brasileiros e o Distrito Federal, sempre com três percursos: 21km (meia maratona), 10km e 5km, e a Corrida Kids.

A largada da etapa campineira será na Praça Arautos da Paz, na Vila Nogueira, às 6h45, para quem corre a meia maratona, e às 7 horas, para as corridas de 5 e 10km. Já os percursos Kids vão se iniciar também às 7 horas, sendo divididos por faixa etária. Crianças de 5 a 7 anos correrão 100m, de 8 e 9 anos, 200m, 10 e 11, 300m, e as de 12 e 13 anos, 400m.

Os percursos de 5 e 10km serão em torno da Lagoa do Taquaral, sendo a menor com um percurso de ida e volta do início ao fim da lagoa. Já a de 10km fará uma volta completa por todo o local. Aqueles que optarem por correr a meia maratona, darão a volta na Lagoa do Taquaral, seguindo, na sequência, pelos bairros Jardim Bela Vista, Vila Madalena, Residencial Vila Verde e Vila Madalena, encerrando o percurso de ida próximo ao Galleria Shopping. Depois, retornarão pelo mesmo caminho, dando a volta novamente na lagoa e encerrando a corrida no ponto de largada, na Praça Arautos da Paz.

Encontro multiesportivo

De acordo com a organização do evento, os trajetos foram criados para promover uma corrida rápida para participantes de todas as distâncias, permitindo que os atletas alcancem seus recordes pessoais de tempo e sejam incentivados a competir em outras corridas.

“As etapas do circuito LIVE! RUN XP têm a distância aferida oficialmente e servem para conquista de índice para eventos internacionais. Temos aferição da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), que regulamenta a modalidade no Brasil. No entanto, além de atletas de alto rendimento, o evento é perfeito para corredores amadores, com percurso rápido para a conquista de recordes pessoais”, descreve Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!

No dia do evento, além da corrida, haverá outras atividades no local, como Espaço Kids, com estrutura, atividades e monitores para crianças de 5 a 13 anos, Lounge VIP, com personalização de camiseta, brindes e massagem, degustação da cerveja Michelob, ativação musical, aulas de Muay Thay, Dança e, ainda, premiações.

Experiência além da corrida

“O Circuito LIVE! RUN XP nasceu e tem se consolidado com um evento que oferece mais aos corredores que a entrega de kits e a corrida. A Arena LIVE! Experience é um ponto de encontro para que vivam mais que isso e tenham atividades complementares e diversão. O clima festivo dos atletas amadores se estende ao espaço e gera um cenário para um encontro de amigos da corrida e também um programa em família”, explica Lustre. A estimativa da organização é que cerca de 2 mil pessoas participem das provas e das atividades no domingo.

Segundo Ricardo Yazbek, líder regional da XP Investimentos no interior de São Paulo, a XP sempre investiu em frentes que ajudam a transformar a vida das pessoas. “Por isso, a gente fica muito feliz de trazer para Campinas essa iniciativa tão bacana de incentivo à prática do esporte”, afirma o porta-voz da instituição.

Kits

Todos os inscritos receberão um kit exclusivo, com número de peito, camiseta LIVE!, sacochila, meia, toalha e medalha. O kit premium ainda conta com uma toalha e uma viseira. O material pode ser retirado na loja da LIVE!, no Shopping Iguatemi Campinas, entre os dias 5 e 8 de outubro.

Inscrições com desconto

Clientes da XP têm desconto de 40% no valor das inscrições. As vantagens aos clientes da patrocinadora oficial do Circuito LIVE! RUN incluem camisetas exclusivas de finisher e acesso à área vip. Além disso, os corredores que ainda não são clientes da XP têm a opção de utilizar o valor da inscrição, de R$ 100,00, na abertura de uma conta de investimentos.

Sobre o Circuito LIVE! RUN XP

O Circuito LIVE! RUN XP tem percursos de 21km, 10km e 5km, além da Corrida Kids, e estará presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste. Entre fevereiro e dezembro de 2022, o circuito passará por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará e Distrito Federal. A série de provas de corridas de rua é organizada pela LIVE!, uma das referências nacionais em moda fitness, e tem o patrocínio oficial da XP, plataforma líder em serviços financeiros no Brasil.