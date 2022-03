Campinas Shopping entra no clima da novela “Pantanal”

Com a EPTV Campinas, o centro de compras programa atrações para aproximar as famílias das belezas naturais do Pantanal e dos personagens da nova novela da Globo

O Campinas Shopping convida o público a entrar no clima de Pantanal, a nova megaprodução da Globo. Em parceria com a EPTV Campinas, o centro de compras reserva seu espaço de eventos entre 25 de março e 3 de abril para atividades que vão aproximar crianças e adultos dos personagens e das belezas naturais que serão mostradas na novela das 9 da noite.

A saga dos peões valentes do Pantanal está de volta à televisão brasileira. A história original de Benedito Ruy Barbosa ganha tratamento de superprodução na Globo. Além das cenas gravadas no Mato Grosso do Sul, Pantanal inaugura a maior cidade cenográfica já construída pela emissora no Rio de Janeiro.

Em uma ação coordenada com a EPTV Campinas, afiliada da Globo, o Campinas Shopping traz o público para perto de Pantanal. Na próxima sexta-feira (25/03), a programação tem início com Pedro Leonardo, apresentador do programa Mais Caminhos, recebendo os visitantes no espaço de eventos, localizado ao lado da cafeteria Starbucks.

CONFIRA AS ATRAÇÕES NO CAMPINAS SHOPPING

– Oficinas de Terrários

Nestas oficinas, adultos e crianças a partir de 12 anos constroem o seu terrário e plantam suculentas para levar para casa.

De 25 a 27 de março e de 1º a 3 de abril

Sessões às 16h, 17h, 18h e 19h, com uma hora de duração cada uma

– Pintura de Rosto

Nos mesmos dias e horários das Oficinas de Terrários, crianças podem fazer pintura de rosto inspiradas nos animais do Pantanal.

Nas duas oficinas, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas no local, nos dias dos eventos, a partir das 14h. As vagas são limitadas.

– Cenário Instagramável

Também no espaço de eventos do Campinas Shopping, o visitante pode tirar fotos nos totens recortados dos personagens Zé Leôncio (vivido pelo ator Renato Góes) e Madeleine (Bruna Linzmeyer).

Uma onça e um jacaré construídos em MDF também compõem o cenário para as fotos.