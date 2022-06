Campinas Shopping inicia sua campanha do agasalho

Centro de compras de Campinas prioriza a arrecadação de cobertores e roupas para bebês, além de itens que vão auxiliar muitas famílias em situação de vulnerabilidade

O Campinas Shopping, juntamente com os centros de compras em todo o Brasil que integram a rede brMalls, realiza a sua Campanha do Agasalho de 6 a 30 de junho. Esta edição tem como tema “Combata o frio com o seu coração”. “As frentes frias que atingiram o território nacional nos últimos dias mostraram como as temperaturas podem cair de forma brusca. Por isso, é fundamental arrecadarmos a maior quantidade de itens com a campanha”, afirma Thaís Sperancini U Gomez, gerente de Marketing do centro de compras. “Os agasalhos farão toda a diferença para o conforto de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade e que necessitam destas doações.”

A ação “Combata o frio com o seu coração” é uma parceria com o Instituto Devolver, que atende 22 mil crianças e adolescentes em 13 Estados brasileiros. No mapeamento realizado pela Organização Não Governamental em 30 de abril, as blusas de frio representam 92,4% dos itens necessários para atender às famílias carentes.

“Em segundo lugar, com 70,3% da demanda, vêm os cobertores, que são essenciais para aquecer os bebês e as crianças”, observa Thaís. Diante da necessidade, o Campinas Shopping soma esforços para uma arrecadação prioritária deste item e também de roupas de bebês. “Evidentemente, outras peças, como meias, pijamas, toucas, luvas, cachecóis, serão muito bem-vindas”, reforça a gerente.

A campanha, que terá o ponto de coleta instalado no SAC (piso 1), pretende envolver não apenas os clientes, mas os lojistas e colaboradores que trabalham no Campinas Shopping. “Esta é uma ação movida pelo desejo de oferecer mais qualidade de vida às famílias que precisam da nossa solidariedade. Por isso é tão importante participar da campanha”, finaliza Thaís Gomez.

CAMPINAS SHOPPING

Inaugurado em 1994, o Campinas Shopping é um dos principais centros de compras da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e desde 2009 integra a rede brMalls, empresa referência no setor de varejo no Brasil. Seu mix diversificado com mais de 200 lojas, agregado a um complexo de cinema com 10 salas de exibição, praça de alimentação, academia e estruturas de lazer, serviços como Poupatempo, Detran, casa de câmbio e gráfica, consolida o conceito de shopping múltiplo. Privilegiado pela localização, o Campinas Shopping é facilmente acessado pelas rodovias Santos Dumont e Anhanguera.

SERVIÇO

Campinas Shopping

R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago, Campinas (SP)

Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 12h às 22h

Assistente de Compras: (19) 99191-1133

www.campinasshopping.com.br

Instagram e Facebook: @campinasshopping