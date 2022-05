Campinas Shopping terá espaço exclusivo para os pets e feira de adoção

O Campinas Shopping inaugura seu Espaço Pet no próximo sábado (14/05)

No piso térreo, ao lado do Rancho Colonial Grill, a área segura e especialmente equipada para os animais de estimação terá vários brinquedos para a diversão do visitante de quatro patas.

Como os pets são proibidos de entrar na praça de alimentação, o espaço vai contar também com uma praça pet para que o dono faça um lanche sem se separar de seu melhor amigo.

“Hoje, os pets fazem parte das famílias e, por esta razão oferecemos este espaço para otimizar a experiência do consumidor na ida ao shopping”, afirma Thaís Sperancini U Gomez, gerente de Marketing do Campinas Shopping. “Esta área vem para consolidar a proposta pet friendly que sempre tivemos em nosso centro de compras”, completa.

Aos sábados, das 10h às 14h, o Espaço Pet do Campinas Shopping, em parceria com a ONG Cãoração Valente, vai promover feiras de adoção para quem pretende aumentar a família com um animalzinho de estimação.

CAMPINAS SHOPPING

R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 – Jardim do Lago, Campinas (SP)

Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h; aos domingos, das 12h às 22h

www.campinasshopping.com.br

Instagram e Facebook: @campinasshopping