Campinas tem maior índice de positividade em testes RT-PCR na rede pública e particular desde julho

O índice de positividade de testes RT-PCR de Covid-19 na rede pública e particular de Campinas (SP), na segunda semana de novembro, foi o maior desde julho, de acordo com um balanço obtido com a administração. A infectologista Raquel Stuchi afirmou que a quantidade de pessoas infectadas pela doença é “bem maior” do que aponta o dado do governo municipal por conta do baixo interesse recente da população pela testagem.