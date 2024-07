Campinas terá mais de R$ 400 milhões em quatro projetos do Novo PAC Seleções

Crédito: Arquivo PMC

Recursos serão direcionados para as áreas de mobilidade urbana, saneamento e infraestrutura social e inclusiva

O município de Campinas foi contemplado em mais de R$ 400 milhões em recursos do Governo Federal por meio do Novo PAC Seleções: Cidades Sustentáveis e Resilientes, Infraestrutura Social e Inclusiva e Água Para Todos. O anúncio foi feito na última sexta-feira, 26 de julho, pelo Ministério das Cidades. Foram selecionados quatro projetos: BRT Centro; construção de dois novos terminais de ônibus; implantação de sistema de esgotamento sanitário, construção de subadutoras e modernização de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Já a construção de um Centro Comunitário, na modalidade Convive, tem execução do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os investimentos do BRT Centro são da ordem de R$ 54,7 milhões. O projeto prevê a implantação de um novo corredor exclusivo de ônibus BRT na área central da cidade. Ainda dentro do quesito mobilidade urbana, o Ministério das Cidades também aprovou a etapa inicial para elaboração de projetos básico e executivo para a construção dos terminais de ônibus Campo Belo e Amarais, com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões.

Para as obras de saneamento, a Sanasa teve autorização para contratar financiamento no valor de R$ 354,1 milhões. O recurso será empregado na implantação do sistema de esgotamento sanitário da região do Guará, na construção de cinco subadutoras e na modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Samambaia.

No eixo Infraestrutura Social e Inclusiva, está a modalidade Convive (Centro Comunitário pela Vida), que é executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nessa área Campinas também foi contemplada para construção de um Centro Comunitário, mas aguarda publicação da portaria do Governo Federal que oficializará o valor do recurso que será disponibilizado para contratação de financiamento. As unidades “Convive” são equipamentos públicos de prevenção à violência e redução da criminalidade no âmbito municipal, que visam à promoção da cultura de paz, geração de oportunidades e inclusão social em territórios vulneráveis e em outras áreas de descoesão social.

Mobilidade Urbana

O primeiro projeto de mobilidade urbana oficializado pela publicação da portaria nº 767, na última sexta-feira, se refere ao Corredor Central. Nesse caso, os recursos do Novo PAC para a mobilidade urbana de Campinas, somam R$ 54.754.841,38, que serão investidos no Corredor Central, antigo Rótula. Está prevista a implantação de piso rígido (concreto) em todos os 4,1 km de extensão do corredor.

O projeto ainda contempla a construção de quatro estações com piso alto para a parada das linhas BRT, que circulam por ali. As estações ficarão na avenida Moraes Sales, avenida Anchieta, uma na altura da Prefeitura e outra na altura da rua Dona Libânia, e a quarta estação, na avenida Orosimbo Maia. Tem também a adequação do Terminal Central, com a implantação de cinco plataformas com piso alto, para a operação das linhas BRT. A elaboração dos projetos básico e executivo, e a obra, devem durar 36 meses.

Em relação ao recurso de R$ 2.587.603,99, anunciado para o projeto de construção dos Terminais Campo Belo e Amarais, vale ressaltar que essa é uma demanda importante da cidade de Campinas e que deve beneficiar uma população de 60 mil habitantes, no Campo Belo, com um volume de 35 mil passageiros/dia. Já no Amarais, devem ser beneficiados 50 mil habitantes, com um volume de 32 mil passageiros/dia.

No caso dos terminais Campo Belo e Amarais, a Emdec atende a uma necessidade antiga daquelas regiões, descentralizando o atendimento do Transporte Público e tornando os deslocamentos mais eficientes. O Terminal Campo Belo é uma demanda apontada pela própria população, durante uma audiência pública, realizada na região.