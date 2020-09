Campineiro João Pedro Maia corre com um F3 pela primeira vez

O piloto campineiro João Pedro Maia competiu com um carro da Fórmula 3 pela primeira vez no último fim de semana (12 e 13/09), no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, ao participar de uma etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, na Super Fórmula. Maia obteve dois quintos lugares na classificação geral da Super Fórmula e dois segundos lugares na categoria B, de estreantes.

“O carro é muito potente, faz curvas em uma velocidade extraordinária, anda muito de reta e tem muita tração na retomada de curva, é muito difícil de pilotar, porém muito prazeroso pra quem ama o esporte. Mas o mais importante foi o quanto aprendi a cada turno, no último fim de semana. Agora, o foco é a estreia da Fórmula 4 Argentina”, destacou o piloto, que ainda recebeu o apoio de seu coach Wilson Fittipaldi Júnior, durante as provas da F3, em Interlagos.

Maia anunciou sua participação na temporada 2020 da Fórmula 4 FIA Argentina no início deste ano. Ele foi o mais rápido nos testes realizados em dezembro de 2019 e em janeiro deste ano, o que o faz ter uma expectativa bastante positiva quanto à sua participação no campeonato. No entanto, com a pandemia de Covid-19, a primeira etapa da competição foi adiada e o campineiro aguarda a retomada das provas, na Argentina.

Enquanto isso, ele vem mantendo sua preparação com uma rotina frequente de exercícios físicos, treinos em pista com o kart e com o carro da Fórmula Vee – categoria na qual foi campeão paulista e campeão da Fórmula Vee Júnior, em 2019 – e com participações em campeonatos de outras modalidades, como a Fórmula.

Trajetória como piloto

João Pedro Maia nasceu em 2004, em Campinas, onde vive com a família, no distrito de Barão Geraldo. Tem 15 anos e completará 16 no fim de 2020. Começou a pilotar aos 7 anos de idade, quando pediu um kart de presente de aniversário. Sua carreira na modalidade começou em 2012, e, até 2018, acumulou inúmeras vitórias e mais de 20 títulos, entre os mais importantes o Sul-Americano e o Sul-Brasileiro de Kart, em 2018, nas categorias Codasur Júnior e Júnior, respectivamente.

Em 2019, competiu na categoria mais tradicional do país, em termos de formação e revelação de pilotos, criada há 52 anos pelos irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi Júnior, a Fórmula Vee. A partir de então, “Wilsinho” Fittipaldi tornou-se coach de João Pedro Maia, para ensinar os primeiros passos no automobilismo ao piloto, e a parceria continua firme e forte até hoje, para direcionar seu caminho nas pistas.