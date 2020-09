Canal 1 (quarta-feira 02/09/2020)

Nas mudanças da manhã na Band, Renata Fan deve perder uma hora

Na Band sempre tem uma história… Agora é o sinal amarelo na produção do “Jogo Aberto”, que deve perder uma das suas duas horas de duração.

Com o novo programa da Mariana Godoy, que um dia vai estrear, e a chegada do Edu Guedes, a ser anunciada até o final do mês, não vai existir uma outra maneira de acomodar todo mundo.

Mariana, Edu, Renata Fan e Neto, pela ordem, é o que deve prevalecer.

Ao encontro de tudo, nesses últimos tempos, o programa da Renata começou a ter números inferiores de audiência aos de “Os Donos da Bola”, que mesmo batendo de frente com o “Globo Esporte”, tem se saído bem. Isso nunca havia acontecido.

Na semana passada, ganhou quatro e perdeu em apenas um dia para o “Jogo Aberto” e ainda pesa o fato de ser um programa com custos menores tanto no casting como em produção. Para complicar, tanto em repercussão como em faturamento comercial, o Neto vem crescendo e ampliando oportunidades. Haja vista o acordo comercial para explorar as suas redes sociais com a Vibra.

TV Tudo

Microfone

A informação é que Mariana Godoy poderia fazer um pit stop no jornal “Gente”, da rádio Bandeirantes, enquanto o programa da TV não vem.

Que ela irá para a rádio, é certo, mas ainda não existe confirmação sobre horário.

Depois tem outra

Ninguém pode sair por aí dizendo que a Band não produz novela. Produz sim senhor.

Esse novo programa da Mariana é quase um “Direito de Nascer”. Aliás, não queriam? Olhaí o título.

Tem isso

Vem por aí a “Dança dos Famosos”, do “Domingão”, juntando-se também à outra, como “dança das cadeiras”, usual em diversos setores e, de vez em quando, até mesmo na televisão.

As trocas inesperadas de apresentadores, por exemplo.

Mas essa é nova

Pelo menos por aqui, nunca se ouviu nada parecido: “pensando em adaptar a nova rotina de trabalho remoto (home office)”, o SBT decidiu emprestar cadeiras para seus funcionários durante esse período da pandemia.

Mas, completa o aviso: “depois, tem que devolver”.

Recheada

A expectativa de grande audiência da “Fazenda” está exercendo uma influência bem positiva na parte comercial.

O programa já tem quatro cotas vendidas, mais merchandisings e campanhas publicitárias avulsas.

Estreia do Lacombe

Como a Band mudou o dela para 1º de outubro, desta vez será a Rede TV! quem irá abrir os debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo no dia 25.

Outra novidade é que Luís Ernesto Lacombe, em seu primeiro trabalho na casa, vai compor com Amanda Klein a dupla de mediadores.

A propósito

Ontem foi o primeiro dia de trabalho do Lacombe na Rede TV!, dando início aos preparativos do novo programa que vai estrear na faixa da manhã.

E este de agora não terá quase semelhança ao que ele apresentou na Band. Só jornalismo, do começo ao fim.

Em casa

As primeiras informações que chegam do “Game of Clones”, novo programa da Sabrina em tempo de gravações em São Paulo, é que a sua adaptação foi muito rápida a este novo trabalho. Número dela.

Estreia prevista para outubro.

Dia certo

A segunda temporada da série “A Divisão”, com Silvio Guindane, Erom Cordeiro e Vanessa Gerbelli chega no próximo dia 10 à Globoplay.

Integrantes da equipe chegaram a postar uma outra data, mas já houve a correção.

(Vanessa Gerbelli/ crédito Isabela Kassow)

Data marcada

No mês de abril, Amanda Françozo estava prestes a estrear seu programa de entrevistas na TV Aparecida. Com a pandemia da Covid-19, as gravações foram interrompidas e o lançamento adiado. Agora, a apresentadora retoma o trabalho e a estreia do “De Papo com Amanda Françozo” tem nova data de lançamento: dia 16, às 21h15.

Bate – Rebate

· Está tudo tão quieto no SBT…

· … Não sei dizer se isso é ou não um bom sinal.

· O músico Dilsinho será a atração do “Música na Band”, sexta-feira, às 22h45.

· A 2ª edição da UEFA Nations League começa com o confronto entre Alemanha e Espanha, quinta, a partir das 15h15, pela TNT…

· … Narração de André Henning, com comentários de Mauro Beting e Péricles Bassols…

· … Serão 16 partidas na TNT; 14, no Space; 30, no EI Plus, além do YouTube do Esporte Interativo.

· No jornalismo da Band, a postura do diretor Rodolfo Schneider é elogiada…

· … Bem diferente do que foi no passado. É do diálogo.

· Monica Monteiro é outra executiva do Grupo Bandeirantes em alta. Tem bom trato e sabe conduzir seu trabalho.

· No próximo domingo, Marcelo Bratke, considerado um dos melhores pianistas brasileiros da atualidade e apresentador do “Alma Brasileira – o DNA da nossa música”, da rádio Cultura FM, completa 60 anos…

· … Nesse dia, o programa, que começa às 11h, será especial e terá o maestro Júlio Medaglia, na função de entrevistador.

C´est fini

Ratinho vai voltar a ter programa de rádio, na rádio dele, a partir do dia 25.

Das 11h às 12h, só São Paulo, das 12h às 13h, Rede Massa inteira, com 55 emissoras. Milene Pavorô, Murilo Bordoni, Xaropinho e Fabiano Medeiros estarão com ele nessa, além da participação do pessoal da TV, como Santos e Marquito.